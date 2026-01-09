En zona oeste de Resistencia, recuperan motopartes con pedido de secuestro en una vivienda abandonada

Intervinieron el personal de la Comisaria Cuarta Metropolitana y de la División de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Efectivos del Servicio Externo Comisaría Cuarta Metropolitana, en un trabajo coordinado con el personal de la División de Búsqueda de Personas Desaparecidas, lograron recuperar este viernes por la madrugada un motovehículo denunciado como robado y desmantelar un sitio de ocultamiento de elementos sustraídos.

El procedimiento se originó a raíz de una investigación sobre el robo de una motocicleta Gilera Smash, ocurrido el pasado 6 de enero. Los agentes obtuvieron información sobre un domicilio en situación de abandono en la intersección de calles Fray Capelli y Libertad, conocido en la zona como un “aguantadero”, donde personas desconocidas estarían desarmando rodados.

Al inspeccionar el lugar, que carecía de aberturas y se encontraba deshabitado, los uniformados hallaron un motor y un cuadro de motocicleta. Al consultar el Padrón Motovehicular Unificado (PMU), se confirmó que las numeraciones coincidían con la moto denunciada hace pocos días. En el sitio también se encontró el juego de carenado completo, tanque de nafta y llantas del mismo rodado.

Asimismo, se procedió al secuestro de un segundo cuadro y motor de una motocicleta tipo 110 cc, los cuales presentaban sus numeraciones limadas, técnica utilizada para evitar el rastreo policial.

El Equipo Fiscal N° 6 en turno ordenó el secuestro formal de todos los elementos. Respecto a la motocicleta Gilera Smash, se dispuso que, previa acreditación de la propiedad, sea restituida de manera inmediata a su dueño.