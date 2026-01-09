Connect with us

Brutal paliza en Caseros: lo acusaron de abusar de una pasajera, lo bajaron del colectivo y lo golpearon

Published

Ocurrió en una unidad de la línea 53. El hombre intentó escapar y meterse en una fábrica, pero los trabajadores le cerraron la puerta en la cara. Fue detenido por la Policía.

Un momento de furia se vivió en Caseros cuando un hombre fue acusado de abusar de una pasajera arriba de un colectivo de la línea 53.

Según relataron testigos, la situación se desató cuando una mujer denunció que el hombre habría intentado manosearla durante el viaje. El clima se puso tenso de inmediato: otros pasajeros y vecinos lo bajaron a la fuerza del colectivo y comenzaron a golpearlo en plena calle.

Minutos después, la policía llegó al lugar y detuvo al presunto abusador, que ya presentaba signos de haber sido agredido por varias personas.

Seguj pudo saber tn, el colectivero abrio la puerta y permitio que los pasajeros lo bajen del mc

