RESISTENCIA – Denuncian grave caso de maltrato animal

La Policía del Chaco busca intensamente a los responsables. El Ministerio de Seguridad reafirma su postura de tolerancia cero frente al maltrato animal.

En el marco de las políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Seguridad del Chaco, que conduce una firme lucha contra el maltrato animal, la Policía intervino de manera inmediata ante un grave hecho ocurrido en el barrio Villa Emilia de la ciudad de Resistencia.

El procedimiento tuvo lugar este jueves en pasaje Sicas, donde personal del Departamento de Seguridad Rural Metropolitana, en conjunto con la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental, constató la presencia de una yegua tendida sobre la vía pública, imposibilitada de incorporarse por sus propios medios.

Ante la situación, se solicitó la intervención de un médico veterinario policial, quien tras examinar al animal diagnosticó un cuadro crítico caracterizado por hipertermia severa, politraumatismos, miasis y un avanzado estado de desnutrición. Pese a los esfuerzos realizados para estabilizarla, el estado de la yegua era irreversible.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, y con el objetivo de evitar que continuará el sufrimiento del animal, se procedió a practicar la eutanasia correspondiente, conforme a los protocolos vigentes.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la rápida actuación policial y reiteraron que este tipo de conductas no serán toleradas, reafirmando el compromiso del Estado provincial en la protección de los animales y en la persecución penal de quienes incurran en hechos de crueldad.

En ese sentido, la Policía del Chaco se encuentra abocada a la identificación de los responsables y solicita la colaboración de la comunidad. Cualquier información relevante puede ser aportada de manera anónima comunicándose al servicio de emergencias 911.