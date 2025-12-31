Connect with us

Santa Fe: mataron a una mujer embarazada y a un joven en una feroz balacera

Published

El ataque a tiros también dejó dos heridos en plena calle. Investigan vínculos con otro crimen reciente en la zona.

Una balacera a plena luz del día terminó con las muertes de un joven de 20 años y de una mujer embarazada de 17, y dejó a otras dos personas heridas, una de ellas en grave estado. El violento episodio sacudió la mañana del miércoles en el barrio Loyola Sur de la ciudad de Santa Fe.

Todo ocurrió en la intersección de Leumann y Diagonal Obligado, donde un grupo de personas fue sorprendido por un ataque a disparos en plena calle. El hecho generó pánico entre los vecinos, que llamaron de inmediato a la Policía y a los servicios de emergencia.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Isaías Uriel Álvarez, de 20 años, quien murió por múltiples disparos cuando era asistido en el Hospital Iturraspe, y Juliana Ojeda, de 17, que cursaba un embarazo de cuatro meses y falleció en el lugar del ataque.

Efectivos de la Policía de Santa Fe trabajando en el lugar del hecho. (Foto: UNO Santa Fe).
Entre los heridos se encuentran Alexis Yamil Álvarez, internado en grave estado en el Hospital Cullen, y Axel Álvarez, quien recibió un disparo en el tobillo y está fuera de peligro.

Fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron a Aire Digital que el ataque podría estar vinculado al homicidio de Matías Fernández, de 21 años, ocurrido horas antes a solo cinco cuadras del lugar de la balacera. La Justicia investiga si ambos hechos forman parte de una escalada de violencia en la zona norte de la ciudad.

La escena del crimen quedó bajo custodia de los peritos de la Policía de Investigaciones, que secuestraron vainas servidas, proyectiles y otros elementos clave para la causa. La fiscalía trabaja para identificar a los autores del ataque y reconstruir la secuencia de hechos que desataron la violencia.

