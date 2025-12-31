Connect with us

NOTICIAS

Feliz Año Nuevo

Politica

Estela de Carlotto volvió a apuntar contra Milei: «Nos entrega, nos vende y nos ofende»

Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, rompió el silencio luego de los dichos de Lilia Lemoine. Estela de Carlotto, titular...

5 días ago

NOTICIAS

Trabajadores de SAMEEP exigen respuestas al gobernador por el aguinaldo impago y las condiciones de trabajo

La crisis laboral en la empresa estatal SAMEEP se profundiza y este lunes por la mañana los trabajadores sanitaristas, nucleados en el Sindicato de...

3 días ago

Mundo

El drama de la influencer Melissa Mae Carlton: murió su hija menor Molly un año después del fallecimiento de Abigail, la mayor

“Estamos destruidos. En shock. Confundidos”, expresaron Melissa y su esposo Tom, tras la devastadora pérdida de su segunda hija La influencer Melissa Mae Carlton confirmó la muerte...

5 días ago

Diputados

Samuel Vargas: El Estado quiere consolidar la deuda pero la oposición “tendra que definir en el 2026”.

En la Legislatura chaqueña están dos herramientas para ordenar las finanzas y potenciar el desarrollo del Chaco .¿ Ahora la oposision dice defender a...

5 días ago