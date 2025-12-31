Feliz Año Nuevo

TENDENCIAS
Politica
Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, rompió el silencio luego de los dichos de Lilia Lemoine. Estela de Carlotto, titular...
NOTICIAS
Trabajadores de SAMEEP exigen respuestas al gobernador por el aguinaldo impago y las condiciones de trabajo
La crisis laboral en la empresa estatal SAMEEP se profundiza y este lunes por la mañana los trabajadores sanitaristas, nucleados en el Sindicato de...
Mundo
El drama de la influencer Melissa Mae Carlton: murió su hija menor Molly un año después del fallecimiento de Abigail, la mayor
“Estamos destruidos. En shock. Confundidos”, expresaron Melissa y su esposo Tom, tras la devastadora pérdida de su segunda hija La influencer Melissa Mae Carlton confirmó la muerte...
Diputados
Samuel Vargas: El Estado quiere consolidar la deuda pero la oposición “tendra que definir en el 2026”.
En la Legislatura chaqueña están dos herramientas para ordenar las finanzas y potenciar el desarrollo del Chaco .¿ Ahora la oposision dice defender a...