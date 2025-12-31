Connect with us

Diputados

El Club Villa Libertad distinguió al diputado Samuel Vargas por su compromiso con el deporte y la comunidad

El Club Villa Libertad realizó un reconocimiento al diputado Samuel Vargas en agradecimiento a su acompañamiento permanente y espíritu solidario, en el marco de la entrega de elementos deportivos destinados a la Colonia de Verano 2026.

La actividad se llevó a cabo con la presencia de referentes del club, entre ellos José Valant (“el Profe”) y César Toloza, quienes recibieron el aporte que permitirá fortalecer las actividades recreativas y deportivas que la institución desarrolla con niños y jóvenes del barrio.

La iniciativa tiene como principal objetivo contener, recrear y acompañar a los chicos a través del deporte, promoviendo valores, buenas costumbres y hábitos saludables, además de reforzar el rol social que el club cumple dentro de la comunidad.

En ese contexto, las autoridades del Club Villa Libertad hicieron entrega de un reconocimiento al diputado Vargas, destacando su compromiso constante con el deporte social y comunitario.

Desde la institución remarcaron que este tipo de distinciones se otorgan a personas e instituciones que demuestran una colaboración sostenida y un genuino apoyo al desarrollo deportivo y social, pilares fundamentales para el crecimiento de la comunidad.

 

