Otro revés para Kueider: le rescindieron el alquiler y se tuvo que mudar a Luque

El exsenador argentino Edgardo Kueider y su pareja Iara Guinsel Costa sufrieron un nuevo revés en su estadía en Paraguay tras la recisión anticipada del contrato de alquiler del dúplex donde cumplían arresto domiciliario. Ambos se encuentran sometidos a esta medida dentro de un proceso por presunta tentativa de contrabando, a las puertas del jucio oral y público previsto para el 20 de abril.

Ahora los procesados fijaron domicilio en una propiedad situada sobre Manantiales y Capitán Amarilla, en la ciudad de Luque, quedando bajo supervisión de la Comisaría 52° del departamento Central. La Policía Nacional deberá realizar controles permanentes tanto en el acceso al predio como en los alrededores. Lo cierto es que la pareja tuvo que dejar Asunción para quedar más aislada en las afueras de la capital.

La Corte rechazó la última apelación de Kueider y el juicio oral arranca en abril

La autorización para el traslado fue emitida por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Matías Garcete, Elsa García y Adriana Planás, que mantiene vigente la medida mientras el caso avanza en la justicia, pese a los esfuerzos de la defensa por cambiar la carátula y suprimir pruebas, en particular el video sobre la detención de Kueider y Guinsel en diciembre de 2024.

Es el segundo golpe para el exsenador en menos de una semana. La Corte Suprema de Justicia de Paraguay acaba de rechazar el último recurso de apelación presentado por los abogados de la pareja.

La nueva residencia asignada para el cumplimiento del arresto domiciliario corresponde a un complejo habitacional administrado por la desarrolladora Insignia, conformado por dos edificios de siete pisos y un total de 52 departamentos

La nueva residencia asignada para cumplir el arresto domiciliario corresponde a un complejo habitacional administrado por la desarrolladora Insignia, conformado por dos edificios de siete pisos y un total de 52 departamentos.

El proyecto se inició en 2019 y quedó finalizado en 2021. Las unidades de dos dormitorios cuentan con aproximadamente 60 metros cuadrados y se alquilan por un valor cercano a los USD 700 mensuales, mientras que las viviendas de tres habitaciones tienen cerca de 70 metros cuadrados, todas con estacionamiento incluido.

Las plantas bajas tienen patio privado y el complejo ofrece espacios compartidos como quinchos con parrilla en cada torre, áreas de juegos infantiles y sectores destinados a actividades físicas al aire libre. El lugar dispone de un sistema de vigilancia permanente, con cámaras instaladas en el predio y servicio de seguridad las 24 horas.

El exsenador y su pareja iniciaron el arresto domiciliario en un departamento de lujo ubicado en el complejo Tierra Alta, en el barrio Villa Morra de Asunción. La propiedad formaba parte de un edificio con comodidades premium, como piscina, gimnasio y quincho. La pareja ocupó la unidad 103 durante aproximadamente un mes, bajo custodia permanente de agentes de la Comisaría Sexta.

Kueider va a juicio oral por contrabando en Paraguay y se posterga la extradición

Sin embargo, esa estadía fue interrumpida luego de que la administración del complejo notificara la terminación anticipada del contrato de alquiler firmado el 6 de diciembre. La comunicación de rescisión se formalizó el 9 de enero de 2025, lo que obligó a los entonces imputados a mudarse al dúplex para continuar con la medida judicial.

Según la acusación, ambos quisieron introducir al país la suma de USD 211.102, 3.900.000 pesos y G. 640.000 sin declararlos ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Kueider y Guinsel fueron detenidos en Ciudad del Este, el 4 de diciembre de 2024, cuando cruzaban el Puente de la Amistad desde Brasil.