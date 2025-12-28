Vecinos de avenida Las Heras reclaman por la falta de luz desde hace casi una semana

Comerciantes y residentes denuncian pérdidas económicas y falta de respuestas por parte de Secheep y el gobierno provincial. Advierten con medidas de fuerza si no se restablece el servicio.

Desde el domingo 21 de diciembre, vecinos de la avenida Las Heras al 2230, en Resistencia, permanecen sin servicio eléctrico, situación que afecta a varias manzanas de la zona. A pesar del tiempo transcurrido, no han recibido respuestas concretas por parte de Secheep ni de las autoridades provinciales.

La situación se agravó el jueves 25, cuando la jornada entera transcurrió sin luz, generando serias consecuencias para los comercios del sector, como kioscos y panaderías, que dependen del suministro eléctrico para su funcionamiento. “Pagamos nuestras facturas al día y no tenemos acceso a un servicio básico”, expresaron los vecinos en un comunicado dirigido tanto a la empresa prestadora como al Gobierno del Chaco.

En un comunicado remitido a los medios de prensa, los damnificados manifestaron su malestar y adelantaron que, de no recibir una solución inmediata, cortarán la calle en señal de protesta. “Estamos cansados de esperar y de no tener ninguna respuesta. No es justo que tengamos que vivir así en pleno verano y con las fiestas encima”, señalaron.

Los vecinos exigieron una respuesta urgente y que se garanticen medidas para evitar que estas situaciones se repitan. La falta de energía, además de generar pérdidas económicas, expone a las familias a altas temperaturas, dificultades sanitarias y problemas de seguridad.

Hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales por parte de Secheep, mientras la comunidad, en alerta, se mantiene unida y con la intención firme de visibilizar su reclamo.