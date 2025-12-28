Uno por uno: cómo votaron los senadores el Presupuesto

El Senado convirtió en ley este viernes el Presupuesto 2026 en una extensa sesión cruzada por reclamos del peronismo y un puñado de dialoguistas por algunos artículos que incluyó La Libertad Avanza (LLA) en el proyecto. Es la primera vez que el gobierno del presidente Javier Milei contará con la denominada “ley de leyes” en dos años de gestión. Por Chaco, los legisladores que responden a Zdero y Milei – Schneider y Godoy – votaron a favor de la Ley; en contra Jorge Capitanich, quien además denunció que la misma es inconstitucional y violatoria del reglamento interno del Senado.



La votación en general fue aprobada por 46 afirmativos, 25 negativos y una abstención. Además de los senadores del oficialismo, acompañaron la iniciativa los bloques de la Unión Cívica Radical, PRO, un puñado de peronistas referenciados en el bloque Convicción Federal y senadores con terminales en gobernadores o que juegan libres en la Cámara alta.

Por su parte, el bloque justicialista, que lidera José Mayans, alineado con la ex presidenta Cristina Kirchner, se opuso en su totalidad al texto que había conseguido la media sanción la semana pasada en la Cámara de Diputados, lugar donde le fue retaceado el Capítulo 11 que contenía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

El debate

El debate inició pasado el mediodía con la vicepresidenta Victoria Villarruel como conductora de la sesión, quien se ausentó antes de la votación por el Capítulo 2. Habitualmente, Villarruel no suele presidir aquellos momentos en las votaciones en las que la derrota merodea el campo libertario. Sin embargo, en este caso la taba cayó en favor del oficialismo y Villarruel se quedó sin foto.

La sesión estuvo plagada de cuestiones de privilegio, algo que no es habitual en la cámara alta, pero que el kirchnerismo ya había alertado durante la reunión de Labor Parlamentaria. Una de las principales voces de la bancada fustigó fuertemente contra el presupuesto libertario: fue el jefe del bloque del kirchnerismo, José Mayans.

Mayans señaló que “el primer punto del Presupuesto está totalmente desactualizado y no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo”. “En primer lugar por la política cambiaria que el Gobierno cambió. Ahora dicen que van ajustar el dólar por inflación por exigencia exigencia del FMI”, siguió.

El formoseño también cuestionó la previsión de inflación prevista en el proyecto de Presupuesto, y explicó que “el problema está en la inconsistencia del programa económico”.

El senador de la UCR Maximiliano Abad, que votó en general a favor del Presupuesto, pero rechazó en particular el capítulo 2, dijo: “No podemos mirar para el costado, desentendernos, condenar a generaciones a no tener un futuro mejor, y especialmente no podemos condenar a la Argentina a la mediocridad”.

“Al artículo 30 yo lo llamo el artículo escoba porque barre los pisos de educación pero también las proyecciones en inversión que establecen las leyes de educación y ciencia en la Argentina”, consideró Abad.

La senadora tucumana Beatriz Ávila remarcó que “el Presupuesto no es el ideal, pero sí da previsibilidad y es una herramienta para salir de un circulo vicioso que tenía el país”.

“Aprobar el presupuesto no es un cheque en blanco porque tenemos nuestra función de contralor. ¿Pero cuál es la alternativa? ¿Quedarnos por tercer año sin presupuesto?”, cuestionó.

Como última oradora, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo que el “Presupuesto no es solo una herramienta económica es un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina”.

“Un país que durante muchos años se acostumbró a sufrir, a resignarse, a vivir totalmente atrapado en ciclos tóxicos que se repetían una y otra vez y nos hicieron creer que la Argentina no tenía salida, que no tenía remedio, que el fracaso era el destino. Se instaló la idea de que el esfuerzo no valía la pena. Populismo, corrupción, valijas llamadas obra pública, que trabajar, que producir, que ahorrar, que todo eso era absolutamente inútil”, siguió.

La exministra de Seguridad destacó que “hace dos años, después de pasar un gobierno terrible, los argentinos decidimos cambiar el sistema y enfrentar los problemas”.

“Sabíamos que iban a ser tiempos difíciles, que todos íbamos a tener que poner mucho esfuerzo para pensar en una Argentina distinta. De repente los argentinos volvimos a creer, a proyectar, a sanar, a sentir que hay futuro, que el esfuerzo tiene sentido”, expresó.

A su criterio, “el cambio no es más un eslogan, no es una palabra vacía, es algo que toca a cada argentino en su vida real, en la familia argentina”.

Votos a favor

Carmen Álvarez Rivero (LLA)

Bartolomé Abdala (LLA)

Romina María Almeida (LLA)

Ivanna Arrascaeta (LLA)

Ezequiel Atauche (LLA)

Vilma Bedia (LLA)

Joaquín Alberto Benegas Lynch (LLA)

Patricia Bullrich (LLA)

Mario Pablo Cervi (LLA)

Agustín Pedro Coto (LLA)

Enzo Fullone (LLA)

Juan Cruz Godoy (LLA)

Gonzalo Guzmán Coraita (LLA)

Nadia Judith Márquez (LLA)

María Belén Monte De Oca (LLA)

Agustín Aníbal Monteverde (LLA)

Bruno Olivera (LLA)

María Emilia Orozco (LLA)

Juan Carlos Pagotto (LLA)

Francisco Paoltroni (LLA)

Guillermo Andrada (Convicción Federal)

Sandra Mendoza (Convicción Federal)

Carolina Moisés (Convicción Federal)

Maximiliano Abad (UCR)

Flavio Fama (UCR)

Eduardo Galaretto (UCR)

Mariana Juri (UCR)

Daniel Kroneberger (UCR)

Carolina Losada (UCR)

Silvana Lorena Schneider (UCR)

Rodolfo Suárez (UCR)

Gabriela Valenzuela (UCR)

Eduardo Vischi (UCR)

Andrea Cristina (PRO)

Martín Goerling (PRO)

Victoria Huala (PRO)

Luis Juez (Frente Cívico de Córdoba)

Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal)

Beatriz Ávila (Independencia)

José Carambia (Alianza por Santa Cruz)

Julieta Corroza (La Neuquinidad)

Carlos Espínola (Provincias Unidas)

Natalia Gadano (Alianza por Santa Cruz)

Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal)

Flavia Gabriela Royón (Primero Los Salteños)

Edith Terenzi (Juntos por el Cambio Chubut)

Votos en contra

Adán Humberto Bahl (UxP)

Daniel Bensusán (UxP)

Jorge Capitanich (UxP)

Lucía Corpacci (UxP)

Eduardo De Pedro (UxP)

Juliana Di Tullio (UxP)

Anabel Fernández Sagasti (UxP)

Celeste Giménez Navarro (UxP)

María Teresa González (UxP)

Alicia Kirchner (UxP)

Marcelo Lewandowski (UxP)

Carlos Linares (UxP)

Cándida Cristina Lopez (UxP)

Florencia López (UxP)

Juan Manzur (UxP)

Ana Inés Marks (UxP)

José Mayans (UxP)

Elia Esther Moreno (UxP)

José Emilio Neder (UxP)

Mariano Recalde (UxP)

Fernando Rejal (UxP)

Fernando Salino (UxP)

Martín Ignacio Soria (UxP)

Sergio Uñac (UxP)

Gerardo Zamora (Frente Civico por Santiago)

Abstención

Alejandra Vigo (Provincias Unidas)