Politica

El oeste olvidado: vecinos de Resistencia exigen obras para no seguir “nadando” en cada temporal

Published

Villa del Oeste, Don Enrique Viejo y Gobernador Goitia alzaron la voz. Aseguran que las bocas de tormenta están colapsadas y que la zona del Cementerio San Francisco Solano es una laguna cada vez que llueve. “Estamos cansados de perder todo”, reclaman.

Mientras el pronóstico sigue anunciando inestabilidad para el cierre del año, los vecinos de la zona oeste de Resistencia ya no miran al cielo con esperanza, sino con miedo. A través de una denuncia enviada a nuestra redacción, familias de populosos barrios expresaron su indignación ante la falta de mantenimiento de desagües y la ausencia de obras de infraestructura básica que los mantiene en una situación de emergencia constante.

Una barriada bajo el agua

El reclamo es unánime y abarca un amplio sector que parece haber quedado fuera de la agenda de servicios públicos. Los puntos más críticos señalados por los vecinos son:
Villa del Oeste.
Villa Don Enrique Viejo.
Barrio Gobernador Goitia.
Inmediaciones del Cementerio San Francisco Solano (especialmente sobre calle Roldán del 1100 al 1500).

“Tenemos el mismo problema de siempre”
“Toda la barriada tenemos el mismo problema. Incluyendo el cementerio”, relata uno de los mensajes que llegó a nuestro portal. La situación en los alrededores de la calle Roldán es alarmante: el agua no solo anega las calles, sino que en muchos casos ingresa a las viviendas, dañando muebles, electrodomésticos y poniendo en riesgo la salud de niños y ancianos por el contacto con líquidos cloacales que desbordan ante la presión del agua de lluvia.

¿Dónde están las autoridades?

La queja vecinal apunta directamente a la falta de limpieza de canales y cunetas. Aseguran que, a pesar de los reiterados pedidos a la Municipalidad y a los organismos provinciales, las soluciones no llegan. “Cada temporal es una pesadilla, no podemos seguir viviendo así”, sentenciaron.

 

