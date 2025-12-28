Dos amigos, una cerveza sin gluten y un sueño cumplido en Almagro

Los amantes de la cerveza sin gluten ya tiene su propio templo en el corazón de Almagro. Almirante Dönn, la marca argentina más premiada de cerveza sin TACC, inauguró su primer bar de fábrica, un espacio moderno y cálido donde cada detalle está pensado para que todos puedan disfrutar, sin restricciones.

En el mismo lugar donde producen sus cervezas, los fundadores Facundo Erdocia y Juan Pedro Barcalde crearon un taproom único: se puede tomar la cerveza a metros de los tanques, con la frescura original y el proceso a la vista. La experiencia se completa con un menú 100% sin gluten, que demuestra que la inclusión y la calidad pueden ir de la mano.

Almirante Dönn abrió en Almagro el primer bar de fábrica de cerveza sin gluten de Latinoamérica (Foto: gentileza Almirante Dönn).

La historia de Almirante Dönn: dos amigos y un sueño de zona sur a CABA

Almirante Dönn nació en 2016, cuando Facundo Erdocia, celíaco diagnosticado a los 13 años, decidió crear una cerveza artesanal que pudiera disfrutar sin restricciones.

“Siempre quise iniciar y desarrollar un proyecto propio. Las cervecerías estaban en pleno boom y siempre que salíamos yo estaba limitado a consumir algún tipo de trago, un gin tonic, o una gaseosa y entonces decidí investigar lo de la cerveza sin gluten”, recordó Erdocia a TN sobre el nacimiento del proyecto.

Juan Pedro Barcalde, Facundo Erdocia y José Palma, socios en Almirante Dönn. (Foto: gentileza Almirante Dönn).

Arrancó en su casa con un equipo de 20 litros y pronto se sumó un amigo, Juan Pedro Barcalde. Los inicios fueron algo caóticos: molían el grano con un martillo y enfriaban la olla en la pileta de la cocina. Aunque la primera pruba “se parecía a un mate cocido con espuma”, no desesperaron y siguieron probando. “Todavía tenemos la pala con la que mezclábamos colgada en el bar”, se río Erdocia, que después de un año y medio renunció a su trabajo para volcarse un 100% al proyecto.

Durante tres años desarrollaron un blend exclusivo de mijo, arroz y trigo sarraceno y distintos tostados de maltas sin TACC. Así lograron cervezas con cuerpo, aroma y carácter, comparables a cualquier cerveza artesanal tradicional.

En el taproom de Almagro ofrecen sus siete estilos de cervezas (Foto: gentileza Almirante Dönn)

Siete estilos de cerveza y un menú sin TACC para todos los gustos

En 2019 abrieron su primera fábrica en José Mármol y presentaron sus siete estilos. El nombre, Almirante Dönn, es un guiño a sus orígenes -ambos son de Almirante Brown– y a los del primer almirante de la fuerza naval Argentina, el irlandés Guillermo Brown. Dönn significa marrón (brown) en gaélico.

Almirante Dönn es la cervecería sin gluten más premiada de la Argentina. (Foto: gentileza Almirante Dönn).

Al no poder nombrar los distintos estilos de cervezas como los de cervezas tradicionales, optaron para seguir con el homenaje y le pusieron nombres de marinos y héroes de la independencia:

Bouchard (Blonde Ale): fresca y cítrica, con notas de naranja y coriandro.

fresca y cítrica, con notas de naranja y coriandro. Rosales (Irish Red): ámbar, con cuerpo medio, caramelo y toffee.

ámbar, con cuerpo medio, caramelo y toffee. Granville (Witbier): pálida y especiada, con final seco.

pálida y especiada, con final seco. Drumond (Honey): dorada, con miel y caramelo.

dorada, con miel y caramelo. Nother (Porter): marrón, sabor a chocolate y café.

marrón, sabor a chocolate y café. Russel (IPA): dorada media, frutal, con final seco.

dorada media, frutal, con final seco. Spiro (sin alcohol): ligera y lupulada, con menos de 0,5% de alcohol.

Facundo Erdocia junto a sus siete estilso de cerceza sin TACC. (Foto: gentileza Almirante Dönn).

La calidad de sus productos los llevó a recibir premios en la Copa Argentina de Cervezas 2023, 2024 y 2025 y en la Copa Ovunque, lo que los convirtió en la cerveza sin gluten más premiada del país.

El primer bar de fábrica 100% libre de gluten de Latinoamérica: una experiencia cervecera sin límites

Producto de una casualidad -“se nos venció el contrato de alquiler”- y de un golpe de suerte -unos clientes liberaban un lugar- en 2024, la marca se mudó a Almagro (Sarmiento 3263) y abrió el primer bar de fábrica 100% libre de gluten de Latinoamérica, donde la producción convive con un taproom que ofrece catas, visitas y un menú sin TACC que marida cada estilo de la marca.

La carta incluye pizzas, focaccias gourmet, panchos, bastones de chipá y mbejú relleno, todo 100% libre de gluten.

Toda la propuesta gastronómica de Almirante Dönn es sin gluten (Foto: gentileza Almirante Dönn).

“Queríamos que la gente pueda tener esta experienca craft, ir a un bar y poder consumir en grupo de amigos, en familia, sin limitaciones”, explicó Erdocia.

Entre las opciones más tentadoras se destacan la focaccia de burrata con jamón crudo, uvas asadas y pistacho, la de pastrón con pepinos, queso pategras y mostaza, y las pizzas de crudo y stracciatella o de mortadela y pesto siciliano.

Para quienes buscan una opción veggie, hay una focaccia de berenjena asada, gouda, tomate deshidratado, cebolla encurtida y veganesa de zanahoria.

“Soñamos con un espacio donde la cerveza sin gluten tuviera su lugar propio, y que cualquier persona —celíaca o no— pudiera disfrutarla sin diferencia”, agregó Juan Pedro Barcalde.

El bar de fábrica de Almirante Dönn no es solo un lugar para tomar una pinta: es una invitación a vivir la experiencia completa. Ofrecen catas, tours por la fábrica y eventos especiales, además de la posibilidad de reservar el espacio para encuentros, cumpleaños y grupos que buscan una propuesta distinta.

“Queríamos que cualquiera pueda pararse frente a la pizarra y elegir su cerveza favorita, sin preocuparse por el gluten. Eso es Almirante Dönn: libertad, sabor y oficio”, resumió Erdocia.

La cervecería produce 8000 litros de cerveza sin gluten por mes (Foto: gentileza Almirante Dönn).

Almirante Dönn: 8000 litros de cerveza sin gluten por mes

Hoy, Almirante Dönn produce 8000 litros mensuales y llega a bares, restaurantes y dietéticas de todo el país.

“El celíaco soy yo, pero la idea con mis socios y amigos siempre fue de crear un producto que ellos mismos eligieran tomar, hacer cerveza artesanal para todos“, cerró Facundo, mientras de reojo mira la pala de sus inicios que luce colgada en el bar, un recuerdo de que sus esfuerzos no fueron en vano.