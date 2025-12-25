Connect with us

El gobierno presiona a Irurzun con la jubilación para que los beneficie en la causa Andis

Irurzun cumple 75 años e integra la Sala II de Comodoro Py. Es el tribunal de alzada que interviene en la causa de las coimas en Discapacidad que preocupa a Karina Milei.

Martín Irurzun, uno de los camaristas que interviene en la causa de las coimas en discapacidad, cumple 75 años. A pesar de que ya pidió continuar como juez, el gobierno aún no le dio curso a su pedido.

La Sala II de Comodoro Py es el tribunal de alzada que interviene en la causa de las coimas en Discapacidad que preocupa a Karina Milei.

La sala está integrada por Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah. Son quienes en última instancia validan las decisiones del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Piccardi.

Semanas atrás hicieron lugar a un pedido de la defensa de Diego Spagnuolo para comprobar la veracidad de los audios en donde el funcionario habla de un esquema de sobornos que tiene como cabeza a la hermana del presidente.

El gobierno cree que tienen que meter preso a Tapia en marzo

Esa resolución fue posible al voto de Irurzun y Boico y el voto en disidencia de Farah. “No es una decisión muy importante ni cambia el curso de la causa”, explicaron a LPO desde Comodoro Py aún sorprendidos por el voto de Boico.

Desde los tribunales de Retiro confirmaron que el gobierno presiona a Irurzun con su jubilación: el juez cumple 75 años y necesita el aval del Ejecutivo para continuar en su puesto.

El trámite debe comenzarlo el propio juez, luego el gobierno lo publica en el Boletín Oficial. Si no hay objeciones ni observaciones, el trámite pasa a la comisión de Acuerdos del Senado. El último paso es la votación del pleno del cuerpo.

 

Irurzun ya comenzó el trámite, pero aún no fue publicado en el Boletín Oficial. Carlos Alberto Mahiques, algunas semanas mayor que Irurzun, está en una situación similar, pero su pedido ya fue publicado el 19 de diciembre.

