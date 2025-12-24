Connect with us

En pleno colapso de las rutas nacionales en Jujuy, el Gobierno puso en Vialidad a un pediatra que elabora cerveza artesanal

Published

Se trata de Mario Briones, que fue candidato libertario en octubre. Para eso, desplazaron a una ingeniera. Crecen los accidentes por el abandono de obras.

En medio del caos que se registra en las rutas nacionales que cruzan Jujuy y la suba de los accidentes por falta de obras, el gobierno de Javier Milei puso a un pediatra al mando de la seccional jujeña de Vialidad Nacional.

 

Se trata de Mario Briones, médico oriundo de La Plata que tiene en la localidad de Yala un emprendimiento dedicado a la elaboración de cerveza artesanal.

 

Para eso, fue desplazada como jefa del Distrito Sexto (Jujuy) de Vialidad Nacional la ingeniera Cristina Flores, a quien reasignaron en una asesoría creada para ella en la misma jurisdicción.

 

En Jujuy aseguran que ese movimiento tuvo como exclusiva intención ubicar al médico libertario en un cargo nacional y surge en medio de crecientes reclamos por la ausencia de obras básicas de mantenimiento por parte del organismo que a nivel nacional administra Marcelo Campoy.

 

Briones quedó al filo de ingresar al Congreso, ya que integró el tercer lugar de la lista de candidatos a diputados nacionales por Jujuy de La Libertad Avanza por la que entraron Alfredo Gonzales y Bárbara Andreussi.

 En Jujuy el estado de las rutas nacionales es calamitoso y se agravó con las fuertes lluvias caídas durante los últimos días, sobre todo en la RN 9, donde hubo accidentes fatales en los últimos días

 

Pero la designación de Briones en un organismo alejado de su perfil profesional generó malestar en el oficialismo provincial, que viene reclamando por mejoras en las trazas a cargo de Nación.

 

“Dado que ingenieros no se necesitan porque desde Nación no se invierte en obras ni en mantenimiento de las rutas nacionales de Jujuy, pareciera que nombran a un médico para hacerse cargo de los accidentes que van a tener”, ironizó una fuente con llegada al gobierno provincial de Carlos Sadir.

 

En Jujuy el estado de las rutas nacionales es calamitoso y se agravó con las fuertes lluvias caídas durante los últimos días.

El flamante jefe de Vialidad Nacional en Jujuy, Mario Briones.

Uno de los casos más alarmantes es el de la Ruta Nacional N° 9. En el tramo que une Humahuaca con La Quiaca, vecinos y transportistas vienen denunciando grandes baches que obligan a los conductores a salirse de la calzada.

 

En ese contexto, días atrás se produjo el choque entre un camión y un colectivo en Ruta 9, a la altura de Azul Pampa, en el departamento Humahuaca, donde se registró una víctima fatal y más de veinte heridos.

Denuncian que las concesiones viales de Milei triplican los peajes

 

En el caso de la Ruta Nacional 34, un fallo reciente del Juzgado Federal de Tartagal hizo lugar a un amparo colectivo y ordenó a la Nación a que en un plazo máximo de tres meses Vialidad realice obras urgentes en el tramo de esa ruta que va de Yuto (Jujuy) y Salvador Mazza (Salta).

Ahora, como jefe a cargo del Distrito Jujuy de Vialidad Nacional queda Briones, quien, además de ser médico, había sido presentado durante la campaña como un emprendedor del rubro cervecero en el norte.

