La mujer acusada de mandar a matar a la expareja de su novia en La Plata pidió salir de la cárcel

La causa por el femicidio de Verónica Dessio sumó un nuevo capítulo: Ivana Mappis, una de las principales acusadas, pidió a la Justicia recuperar la libertad mientras avanza el proceso judicial, o en su defecto, cumplir la prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario.

El pedido quedó en manos del Tribunal Oral Criminal II de La Plata, que tendrá que definir en los próximos días si hace lugar o no al planteo de la defensa.

El planteo de Mappis generó un fuerte rechazo por parte de la familia de la víctima, que reclama que el juicio oral se realice cuanto antes y que no haya más demoras en la causa.

La postura de la familia de Verónica Dessio

El abogado Santiago Irisarri, representante legal de la familia Dessio, se opuso de manera tajante al beneficio solicitado por la defensa de Mappis.

La abogada Verónica Dessio, de 49 años, fue encontrada degollada en su casa de La Plata. (Foto: Télam)

Según indicó el portal 0221, el letrado sostuvo que “no se dan las condiciones para otorgar un beneficio de ese tipo en una causa de extrema gravedad” y pidió que el juicio oral se fije con urgencia para que se esclarezcan las responsabilidades por el crimen.

No es la primera vez que la acusada intenta salir de la cárcel. En diciembre del año pasado, la Justicia Penal de La Plata ya había rechazado un pedido similar.

En esa oportunidad, el juez Claudio Bernard, integrante del TOC II, resolvió que Mappis continuara detenida en una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Mappis fue detenida sospechada de haber sido la autora intelectual del crimen de la abogada. (Foto: gentileza 0221).

Celos y un sicario: el femicidio que sacudió a La Plata

El asesinato de Verónica Dessio, abogada y pionera del matrimonio igualitario en nuestro país, ocurrió poco antes de la Nochebuena de 2020 y generó una fuerte conmoción en La Plata. El caso derivó en una investigación por homicidio agravado por mediar violencia de género.

Según la fiscalía, Ivana Mappis habría planeado el crimen motivada por celos y contrató a José Antonio Alves como sicario para matar a la víctima a cambio de 250 mil pesos.

El reclamo de justicia tras el crimen de Verónica Dessio. (Foto: Facebook).

Dessio fue emboscada y degollada en su propia casa, en la ciudad de La Plata. Para la fiscal de juicio, Graciela Rivero, se trató de un acto premeditado que buscaba eliminarla como un supuesto obstáculo en la relación sentimental entre Mappis y Carolina Pérez, exesposa de la víctima y pareja de la acusada al momento del hecho.

Dessio y Pérez se casaron hace una década y fueron la primera pareja en la ciudad en acceder al Matrimonio Igualitario tras la sanción de la ley. Aunque la relación amorosa terminó, nunca dejaron de tener contacto y la abogada vivía en un terreno ubicado en la parte trasera de la casa de su exmujer.