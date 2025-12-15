Municipio de Resistencia ¿Golpes, drogas y ñoquis? grave denuncia en la delegación municipal del Mariano Moreno

Alicia Ocampo, empleada municipal con 25 años de antigüedad en la Delegación Municipal del barrio Mariano Moreno, denunció públicamente ante Gustavo Olivello en Alerta Urbana ser víctima de agresión física, hostigamiento y amenazas en su lugar de trabajo, apuntando a una compañera que supuestamente acude bajo los efectos de estupefacientes y a una presunta red de encubrimiento dentro de la delegación.

Alicia Ocampo relató la dramática situación que vive en su puesto de trabajo, en el área de servicios de limpieza de la delegación Mariano Moreno (Franklin al 3585).

La denunciante afirmó que los problemas se originaron con una compañera, Natalia Ruth de la Cruz, quien según Ocampo, ingresa a trabajar bajo los efectos de sustancias: “Hay una compañera que viene drogada”.

Ocampo detalló un incidente de agresión física que ocurrió en un área sin cámaras de seguridad: “Ella me agarra y entra en la delegación y donde no hay cámara en la cocina me da un puñetazo en el en el pómulo derecho”.

Según el relato, el motivo del ataque, cuando ella le preguntó, fue insólito: “Ella vi porque dice que yo la miré mal”, dijo sorprendida.

Ocampo intentó hacer la denuncia interna, pero su capataz, Eduardo Rolón, se negó a comprometerse ya que no fue testigo directo. La agredida afirmó que la atacante, Natalia de la Cruz, se burló de ella tras la agresión: “Ella me dice que vaya y haga la denuncia lo que haga lo que yo tenga que hacer que a mí no me tiene miedo y se me burlaba”.

La denunciante expresó su temor, especialmente porque tiene que ir a trabajar a las 5 de la mañana y su agresora es considerada una persona “muy peligrosa” que ya tuvo problemas con otros compañeros: “A una señora ya le pegó. A otra compañera casi le pegó”.

Alicia Ocampos fue más allá en su denuncia, afirmando que Natalia Ruth de la Cruz tendría antecedentes penales relacionados con drogas: “Aparte de una señora muy peligrosa, aparte tiene antecedentes no solamente laboral, sino también policial. ¿Por qué estuvo estuvo presa? Por vender estupefacientes.”

La empleada municipal responsabilizó directamente a su directora, Teresa Lidia de Verón, por la falta de medidas y el hostigamiento: “Yo quiero dejar en claro que yo quiero hacer público por si algún día me llega a pasar algo que le hago responsable a mi directo a la directora Teresa Lidia de Verón, que ella está sabiendo que hace hace más de 3 meses esta señora me viene amenazando, me viene a atormentándome.”

Ocampo también apuntó contra Néstor González, un colaborador o “encargado” puesto a dedo por la directora, a quien acusó de ser cómplice de la agresora. Señaló que González fue a buscar a De la Cruz en su moto, ya tarde, a su casa, y le marcó la tarjeta de asistencia antes de ir a buscarla, algo que Ocampos señaló como incorrecto: “Él le trajo en la moto en… Él fue a buscarle a ella en la casa en la moto 110, una moto gris. Néstor González. Le va a buscar a la casa a Natalia Ruth de la Cruz… él le marca el cartón día lunes, feriado, él le marca el cartón, cosa que no hay que hacer.”

Pese a haber realizado denuncias en la Comisaría Quinta Ocampos lamentó que no hubo respuestas concretas: “Hasta ahora no tengo respuesta y las personas siguen trabajando acá en mi lugar de trabajo y me siguen agrediendo”

Aparte de la violencia, Ocampos deslizó otras irregularidades dentro de la delegación, como el presentismo irregular. Afirmó que la directora Teresa Lidia de Verón “tiene una hermana que trabaja ahí y ella le marca el cartón. Sí, y a veces no más sale a la calle”.

