La Justicia ordenó devolver una pistola a un narcopolicía chaqueño condenado en 2024

El Tribunal Oral Federal de Resistencia ordenó la devolución de una camioneta y una pistola 9 milímetros al ex policía Leandro Gabriel Cocco, condenado por integrar una banda de narcopolicías. La decisión se basó en que la sentencia firme no había dispuesto el decomiso de esos bienes secuestrados durante el allanamiento de su domicilio. La restitución del arma quedó supeditada a que el condenado acredite la documentación legal correspondiente.

El Tribunal Oral Federal de Resistencia resolvió ordenar la restitución de una camioneta Volkswagen Amarok y una pistola calibre 9 milímetros al exagente policial Leandro Gabriel Cocco, condenado por integrar una banda de “narcopolicías”.

Cocco fue sentenciado en octubre de 2024 a tres años y seis meses de prisión, además de una inhabilitación especial por cuatro años para ejercer cargos públicos, tras ser hallado culpable como coautor de encubrimiento agravado, cohecho pasivo, abuso genérico de autoridad y asociación ilícita, todos en concurso real. La condena quedó firme, pero el fallo no dispuso el decomiso de los bienes secuestrados durante el allanamiento de su domicilio, lo que motivó el planteo de su defensa.

En ese marco, según pudo saber LITIGIO, el Tribunal hizo lugar de manera parcial al pedido y ordenó la devolución de aquellos elementos considerados de carácter estrictamente personal y que no guardan vinculación directa con los delitos por los cuales fue condenado. La resolución, fechada el jueves y firmada por los jueces Enrique Bosch, Juan Manuel Iglesias y Fabián Cardozo, dispuso la restitución de una camioneta Volkswagen Amarok DC 2.0 TDI, que se encontraba bajo depósito judicial a cargo de Gendarmería Nacional, y de un arma de fuego marca Llama calibre 9 milímetros, junto a su caja plástica, una pistolera interna y una importante cantidad de municiones de distintos calibres.

La devolución del arma y las municiones quedó supeditada a que Cocco acredite la documentación original y vigente que lo habilite como usuario y tenedor legal. No obstante, el Tribunal resolvió no devolver el arma reglamentaria del exagente, una pistola Tanfoglio calibre 9 milímetros con cargadores y municiones, ni su credencial policial, elementos que serán remitidos a la Policía del Chaco.

Leandro Gabriel Cocco fue el único de los integrantes de la banda de narcopolicías de la Comisaría Duodécima de Resistencia que rechazó un juicio abreviado y afrontó el debate oral. Tras la condena, su abogado defensor solicitó la restitución de los bienes argumentando que la sentencia 36/2024 no había ordenado su decomiso, planteo que contó con la conformidad del fiscal general Federico Carniel.

Los elementos restituidos habían sido secuestrados durante el allanamiento realizado el 16 de julio de 2022 en el domicilio de Cocco, ubicado en el barrio Ampliación San Cayetano de Resistencia. En su resolución, el Tribunal también advirtió una inconsistencia en el pedido de la defensa, ya que se reclamó la devolución de armas que, según las actas del procedimiento, nunca fueron incautadas.

