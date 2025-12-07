Connect with us

Brutal ataque en Solano: una mujer denunció que su pareja la apuñaló y le cortó la cara a su beba de un año

“Me ahorcó y me pegó piñas”, relató la víctima en su cuenta de Instagram, donde difundió la cara del agresor, que tiene pedido de captura.

Un hecho de violencia estremeció a la comunidad de San Francisco Solano luego de que una joven denunciara que su pareja, identificado como Agustín Ramos, la había golpeado y le había cortado la cara a su hija de 1 año y medio. Actualmente hay un pedido de captura que pesa sobre el sospechoso.

El ataque ocurrió el sábado en Almirante Brown, en la calle Dardo Rocha al 6300. Kiara Maqueira, la víctima de 22 años, viralizó en las últimas horas su desgarrador relato, pidiendo justicia.

“Me empezó a ahorcar, me pegó piñas en la cara y agarró un cuchillo que estaba en la mesa de luz“, narró la víctima. Según relató, la beba se acercó a la cama, y el agresor le cortó la cara con el cuchillo.

Kiara Maqueira, víctima de violencia de género. (Foto: Instagram @kiara_maqueiraa)
Kiara Maqueira, víctima de violencia de género. (Foto: Instagram @kiara_maqueiraa)

“Me tiró apuñaladas en la cara. En ese momento, mi bebé de 1 año y 5 meses, se acercó. Y él le rozó la carita con el cuchillo, cortándola. A mi hija le hicieron 7 puntos en la cara. A mí, 2 puntos en la boca. No sé cómo seguimos vivas”, relata Maqueira en su cuenta de Instagram.

Sus padres intentaron intervenir tras escuchar los gritos, pero cuando la madre de Kiara quiso defenderla, Ramos la noqueó de un golpe y le provocó una fisura maxilofacial.

Madre de Kiara Maqueira. (Foto: Instagram @kiara_maqueiraa).
Madre de Kiara Maqueira. (Foto: Instagram @kiara_maqueiraa).

El agresor trató de atacar al padre de Kiara, pero él pudo esquivarlo y lo golpeó primero. Luego de eso, lo dejaron ir y llamaron de inmediato a la policía.

Las imágenes que difundió la joven retratan el infierno que tuvo que vivir: “Estoy viva de milagro”.

Los testimonios de violencia de otras mujeres

La difusión del caso en las redes sociales llegó tan lejos que logró visibilizar más hechos de violencia producidos por el mismo hombre. Diferentes chicas contactaron a Kiara y dieron sus testimonios de agresiones o abusos que sufrieron de Ramos.

Otros testimonios de agresión. (Foto: Instagram @kiara_maqueiraa).
Otros testimonios de agresión. (Foto: Instagram @kiara_maqueiraa).

Luego de darse a la fuga, intervino el departamento judicial de Lomas de Zamora. “Lo están buscando, tiene orden de detención, pero todavía no aparece”, señaló.

Maqueira expresó su angustia y desesperación. “Mientras él está libre, yo no puedo dormir, no puedo respirar tranquila, no puedo vivir sabiendo que el hombre que quiso matarme está suelto. Necesito que la Justicia actúe”, concluyó.

