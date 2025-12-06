clantv entrevista exclusiva a Roberto Benitez intendente de Barranqueras

TENDENCIAS
LO QUE TE PERDISTE
NOTICIAS
Chaco asi trasladaron a una paciente mas de 100 kilómetros en El Impenetrable por falta de ambulancia
La paciente fue trasladada en un vehículo municipal desde Fortín Belgrano hasta El Sauzalito por falta de ambulancia. Se trató de caso de emergencia...
Diputados
Sebastián Benítez Molas: “Mi compromiso es claro, ponerle un límite al ajuste de Zdero y Milei en el Chaco”
Hoy a las 18hs en la legislatura provincial juró como Diputado Provincial por la alianza electoral Chaco Merece Más, Sebastián Benitez Molas. El actual...
Politica
Gustavo Martínez detonó al peronismo chaqueño: “así como van, están entregando la reelección de Zdero”
Tras el escándalo en la Legislatura donde Elida Cuesta quedó afuera y asumió Lucas Nass, hombre del riñón de Capitanich Gustavo Martínez rompió el...
CORRUPCION
La diputada cuestionó que el presidente de la Cámara de Diputados no remitiera el informe final del Caso Libra al Poder Judicial, pese a...