Con divisiones y alianzas, cómo quedó conformado el nuevo Congreso

La Cámara de Diputados quedó integrada para empezar a recibir los proyectos del Poder Ejecutivo en el período de sesiones extraordinarias con un nuevo ordenamiento político. Las fugas del último martes en el bloque de Unión por la Patria (UxP) dejaron a la bancada de Germán Martínez como la segunda minoría con 93 diputados nacionales.

Los libertarios alcanzaron los 95 integrantes y tendrán la prioridad para la designación de los futuros presidentes de las comisiones y la conformación de las mismas. “Comienza un nuevo tiempo para avanzar en las reformas profundas que nuestro país necesita”, señaló la diputada Silvana Giudici, flamante secretaria parlamentaria del oficialismo.

El bloque de La Libertad Avanza sumó la mayor cantidad de los diputados que juraron en la jornada de hoy, entre otros Virginia Gallardo por Corrientes, Karen Reichardt y Sebastián Pareja por la provincia de Buenos Aires, Bárbara Andreussi y Alfredo Gonzales por Jujuy, y Gonzalo Roca por Córdoba. La bancada violeta espera la semana próxima empezar a defender los proyectos del Ejecutivo, empezando por el Presupuesto 2026, en sesiones extraordinarias.

Bárbara Andreussi juró como diputada de La Libertad Avanza. Foto Cámara de Diputados.

Mientras, Provincias Unidas, que nuclea a diputados con terminales en los gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Córdoba y Chubut, y está presidido por la exvicegobernadora Gisela Scaglia, busca ser la tercera fuerza con 22 legisladores. “El interbloque lleva al Congreso una agenda de reformas estructurales con mirada federal y orden fiscal para impulsar la producción, el campo, la industria, la energía, la minería, la obra pública, la inversión y la generación de trabajo”, expresaron en ese espacio.

Allí también se sumaron Miguel Pichetto, Nicolás Massot y los ex Pro, Sergio Capozzi y José Núñez, los radicales Martín Lousteau, Mariela Coletta, Pablo Juliano, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, los lilitos de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro y el socialista Esteban Paulón. El diputado por Córdoba Juan Schiaretti no juró porque se recupera de una intervención quirúrgica.

Quienes también alcanzaron los 22 diputados como un gran interbloque es el que armaron el Pro, la UCR, el MID, más Adelante Buenos Aires, un monobloque creado por la diputada Karina Banfi y José Luis Garrido de Por Santa Cruz. De esa manera disputan a Provincias Unidas la tercera minoría de la Cámara baja.

El Pro seguirá conducido por Cristian Ritondo e integrado por 12 legisladores, mientras que la UCR consagró a Pamela Verasay, jefa del espacio en remplazo de Rodrigo de Loredo e integrado por los representantes de los gobernadores de Mendoza y de Corrientes los diputados Lisandro Nieri, junto a Verasay y Diógenes González, respectivamente. Ese acuerdo entre los mandatarios provinciales podría tener una segunda instancia política en la elección de la conducción de las autoridades del Comité Nacional.

El nuevo bloque de la UCR encabezado por Pamela Verasay. Foto prensa UCR

“En esta nueva etapa voy a estar al frente del bloque de diputados UCR, un desafío que asumo con gratitud y responsabilidad por la confianza de mis pares. Vamos a seguir trabajando para que la Argentina logre estabilidad y crecimiento, con reformas virtuosas que consoliden una senda de desarrollo sostenible. Ese es el compromiso que nos guía”, posteó Pamela Verasay.

La elección de Martín Menem

El presidente de la Cámara, Martín Menem, fue reelecto con el acompañamiento de la mayoría de los bloques y la abstención de UxP y del Frente de Izquierda. La propuesta la hizo el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni: “Para nosotros es una persona que tiene la escucha necesaria para que todos en este recinto podamos expresarnos libremente”.

“El presidente de la Cámara tiene que trabajar para que los 257 diputados podamos trabajar bien. Creo que hubo un montón de cosas que no se hicieron bien en este tiempo, desde aquella famosa situación con la conformación de comisiones que no fue cumplida por la presidencia, por comisiones bicamerales que no se crearon, por composiciones a mayoría donde nos han sustraído integrantes para premiar a otros bloques”, cuestionó Germán Martínez.

La reelección de Martín Menem fue seguida desde los palcos de invitados por el Presidente Javier Milei, la secretaria de la presidencia, Karina Milei, y por su padre, el exsenador nacional Eduardo Menem.

Los diputados también eligieron a Cecilia Moreau como vicepresidenta primera, al libertario Luis Petri como vicepresidente segundo y aún sin definir, por la cantidad de integrantes, quedó vacante la vicepresidencia tercera.

El resto de las bancadas

El bloque de Innovación Federal con referencia en los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz y de Misiones, Hugo Passalacqua, estará conformado por siete diputados, cuatro del Frente Renovador misionero y tres de la provincia norteña. Estará conducido por el renovador Alberto Arrúa. Buscan sumar a los diputados de Tucumán, que responden al mandatario Osvaldo Jaldo y los tres de Catamarca, de Raúl Jalil, que recientemente dejaron el espacio de UxP. De esa manera podrían tener un bloque de 13 diputados. Están aun en conversaciones entre los legisladores.

Mientras que la representante del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, Karina Maureira de la Neuquinidad mantendrá su mono bloque. Otro monobloque será el del diputado por San Luis Jorge Gato Fernández quien no quiso integrar UxP.

El Frente de Izquierda consolidó su interbloque de cuatro integrantes, los representantes del Partido Obrero, Romina del Pla y Néstor Pitrola, y desde el PTS, Myriam Bregman y Nicolás del Caño.