Karina Milei mueve las piezas y redefine el poder de La Libertad Avanza en Buenos Aires

Karina Milei avanza en un reordenamiento del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires. La secretaria general de la Presidencia buscaría asumir el control del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, según Infobae. El acuerdo incluiría a Patricia Bullrich y contempla cambios claves en la Cámara de Diputados.

El movimiento responde a la victoria nacional y a la remontada electoral en la provincia. En ese sentido, Milei procura alinear la estructura partidaria local con la conducción nacional. De esa manera, busca desplazar a sectores que perdieron peso tras las internas. Así lo confirmaron fuentes cercanas a la negociación.

Desde septiembre la interna se reconfiguró. “Las Fuerzas del Cielo” quedó más relegada. Agustín Romo, su referente local, enfrenta ahora una pérdida de protagonismo. En paralelo, el rol de Bullrich crece dentro del oficialismo provincial.

La sesión preparatoria está convocada para este martes a las 15:00. Primero se jurarán nuevos diputados. Luego se elegirán autoridades de la Cámara. Ese calendario marcará el destino de la jefatura del bloque libertario.

Negociaciones y cargos en disputa

En la disputa aparece la Vicepresidencia 1ª de la Cámara de Diputados. Hoy la ocupa Adrián Urreli, del PRO. Es un puesto codiciado. Tiene firma, responsabilidades y manejo de fondos. Por eso, varios sectores lo reclaman. Bullrich propuso a Florencia Retamoso para ese cargo. Retamoso renovó su banca dentro de la alianza con La Libertad Avanza.

Otra alternativa es intercambiar lugares entre las partes. En ese caso, la hermana del Presidente podría colocar a alguien de su entorno. La decisión final depende de las conversaciones entre Milei y Bullrich. Todo es cambiante y puede definirse a último momento.

Juan “Juanes” Osaba aparece como candidato para la jefatura del bloque. Osaba responde directamente a Milei. También responde al armador local, Sebastián Pareja. Si Retamoso obtiene la Vicepresidencia 1ª, Osaba asumiría la conducción de la bancada.

Tensión por la banca de Nahuel Sotelo

La situación de Nahuel Sotelo añade tensión al proceso. Sotelo jurará como diputado este martes. Sin embargo, no está claro si asumirá la banca el 10 de diciembre. Actualmente es secretario de Culto y Civilización en la Cancillería. Su licencia legislativa vence automáticamente al pisar el recinto. Eso podría generar un conflicto normativo y político. De esa manera, la plenaria deberá resolver su situación en forma inmediata.

Agustín Romo, por su parte, seguiría en la Cámara hasta la sesión. Luego podría recibir un lugar en alguna comisión. Quienes lo conocen aseguran que su foco sigue en Casa Rosada. Romo mantiene contacto frecuente con Santiago Caputo, asesor presidencial.

Escenario en el Senado y estrategia provincial

En el Senado bonaerense, los cambios serán menos profundos. Diego Valenzuela, vinculado a Bullrich, se perfila para Vicepresidencia segunda. Carlos Curestis continuaría al frente del bloque. En ese sentido, el Senado conserva estabilidad relativa frente al dinámico escenario de Diputados.

Para Milei, el reordenamiento es parte de una estrategia mayor. Busca mostrar a La Libertad Avanza como la principal oposición al gobernador Axel Kicillof. De esa manera, pretende consolidar poder en la provincia más poblada del país. El ajuste interno y la alianza con Bullrich definen la nueva etapa del oficialismo bonaerense.