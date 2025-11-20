Los padres de Loan reclamaron en Comodoro Py que no se cierre la investigación por la desaparición del niño

A un año y cinco meses de la desaparición de Loan Peña, sus padres volvieron a exponer públicamente el reclamo que sostienen desde el primer día: que la investigación no se detenga y que la Justicia siga buscando a su hijo. “Yo siento que Loan está vivo“, dijo su mamá frente a la prensa.

En rigor, los padres del nene –María Noguera y José Peña– viajaron a Buenos Aires para participar de una audiencia clave en la Cámara de Casación Penal, donde se discute si el expediente continúa activo o si podría cerrarse parcialmente por “caducidad de la prueba”.

Durante la audiencia, los padres estuvieron acompañados por sus abogados, quienes explicaron el motivo del planteo: evitar que se cierre la etapa de investigación pese a que la causa ya fue elevada a juicio. “Es un delito permanente y Loan todavía no aparece. La investigación debe continuar”, señaló la abogada María Belén Ruso Cornara.

María Noguera y José Peña, padres de Loan Peña. (Foto: gentileza Clarín).

También rechazaron el intento de algunos imputados de derivar el expediente nuevamente a la justicia provincial. “En la provincia se perdió tiempo y pruebas. La investigación empezó a funcionar recién cuando intervino la justicia federal”, advirtió la querella, que remarcó que el cambio de jurisdicción solo favorecería a los acusados.

En ese sentido, en las últimas horas el Tribunal Federal (TOF) de Corrientes ratificó la competencia en el que se juzgará a las siete personas detenidas acusadas de haber participado de la supuesta sustracción del menor. Con esta decisión, el caso quedará a cargo del fuero federal.

La Cámara de Casación tiene ahora un plazo de cinco días para responder el otro pedido de la defensa, que busca cerrar la causa de forma definitiva.

“Estamos positivos con los nuevos rastrillajes”

Mientras los padres piden que la causa no se clausure, en Corrientes avanza un operativo inédito: el rastrillaje de cuatro lagunas dentro del predio de Carlos Pérez y Victoria Caillava, dos de los detenidos en la causa.

La jueza federal Cristina Pozzer Penso ordenó un despliegue que involucra buzos especializados, drones, brigadas de Trata de Personas y equipos de la PFA, Prefectura, Policía provincial, SENASA, Defensa Civil y Bomberos.

Los trabajos empezaron en una laguna de difícil acceso y podrían extenderse más de 20 días, según el clima. Luego, continuarán en otras tres zonas marcadas por testimonios y análisis previos.

Este 13 de junio se cumplió un año de la desaparición de Loan Peña. (Foto: Iván Paulucci / TN).

Para la querella, estas medidas eran necesarias desde hace tiempo: “Hace meses sostenemos que en estas lagunas podría haber algo. Desde abril insistimos en que se investiguen”.

La mamá de Loan también valoró las nuevas tareas: “Ahora se está haciendo como corresponde: con buzos, con drones, con cuadrillaje. Antes esto no se había hecho nunca”.

El recuerdo del último día

Por su parte, el papá de Loan recordó cómo fue el almuerzo que terminó en tragedia: “Él estaba entusiasmado con ir a ver a su abuela. Fue la primera vez que fuimos a caballo los dos solos”.

Contó que nunca supo que habría más invitados en la casa de Catalina ni que ese encuentro sería el último momento con su hijo.

Loan fue visto por última vez a las 13.52 de ese día. La principal hipótesis sostiene que algunos de los adultos que lo acompañaban lo apartaron con la excusa de buscar naranjas y que luego lo trasladaron en una camioneta blanca. Uno de sus botines apareció días después, pero se comprobó que fue plantado.