Falleció un hombre de 84 años tras descompensarse y caer de su moto

El hecho ocurrió en horas de la mañana en el barrio Mariano Moreno. Personal policial y sanitario confirmaron el deceso en el lugar.

Un trágico accidente de tránsito se registró esta mañana a eso de las 7:45 en calle Bibiano Meza al 500, en el barrio Mariano Moreno de Resistencia. Agentes de la Comisaría Quinta acudieron al lugar tras ser alertados sobre un siniestro vial con una persona tendida en la vía pública.

Al llegar, los efectivos encontraron a un hombre mayor recostado en el suelo, junto a una motocicleta Cerro Bix. Según las primeras averiguaciones, el conductor habría perdido el control del rodado, derrapado y posteriormente sufrido una descompensación.

Una ambulancia del servicio de emergencias arribó minutos después y el médico interviniente confirmó el fallecimiento, diagnosticando un paro cardiorrespiratorio no traumático. Familiares del hombre de 84 años, llegaron al lugar y pudieron identificarlo.

Por orden de la Fiscalía en turno, se dispuso la intervención del Gabinete Científico y el traslado del cuerpo al IMCIF para los estudios correspondientes. Las actuaciones continúan para determinar con precisión la mecánica del hecho.