Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

FEROZ ATAQUE! Motochorro dejó a una mujer con fractura de pierna

Published

A plena luz del día feroz ataque de motochorro a una mujer la dejó con fractura de pierna

El hecho ocurrió el pasado martes 11 de noviembre, alrededor de las 9:30 en inmediaciones de calles Las Dalias y Las Camelias, barrio Molina Punta de la capital correntina. Piden colaboración para dar con el delincuente.

El atacante en modalidad motochorro golpeó a su víctima para robarle la cartera. Allí, llevaba unas pocas pertenencias: celular, anteojos de receta y algo de dinero.

El malviviente se movilizaba en una moto de 110 cc. Cámaras de seguridad de viviendas de la zona muestran al malviviente cuando comienza a seguir a la mujer para cometer el violento asalto.

Al sorprenderla, le pega un fuerte golpe en la cabeza. Al darse cuenta de la intención del agresor, La víctima forcejeó con el ladrón intentando defender sus elementos de valor, pero termina cayendo al suelo y queda inconsciente durante algunos minutos.

Tras su pedido de auxilio, fue asistida por vecinos de la zona. Al ser atendida en un centro de salud capitalino, le detectaron fractura en el tobillo de una pierna. Debió ser enyesada y quedó inmovilizada.

El malhechor finalmente se dio a la fuga. Por ello, el hermano de la víctima, Fernando Leiva, hizo un posteo pidiendo colaboración para dar con el paradero del autor del hecho delictivo.

“Pido la colaboración de todos en poder difundir para dar con este HDP que le robó a mi hermana de forma violenta. Si alguien conoce o tiene algún dato de esta lacra por favor comunicarse conmigo al 379-508-7734. O si hay algunas otras cámaras que nos puedan dar el video será de gran ayuda”.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Bullrich quiere llevarse cuatro senadores peronistas y el bloque enfrenta su crisis más profunda desde 1983

La ministra quiere acercar a los peronistas díscolos del norte. El santiagueño Zamora ya avisó que armará su propio bloque. Dudas con la salteña...

3 días ago

NOTICIAS

Una estrella que no debió pintarse: Milagros y el grito vial de Padres en la Ruta

La agrupación ciudadana de Padres en la Ruta acompañó a los padres y familiares de Milagros Belén Machuca quien perdió la vida luego de...

3 días ago

Economia

Reforma laboral: advierten que la Argentina tiene uno de los índices más altos de litigiosidad en el trabajo

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) denunció que la falta de control sobre los peritos judiciales lleva al colapso del sistema...

3 días ago

Deportes

Leandro Paredes fue visto en un boliche de cumbia tras el triunfo de Boca en el Superclásico: su curioso gesto

Tras ser una de las figuras del Xeneize en la Bombonera, el mediocampista fue al local bailable junto a su pareja, Camila Galante. Leandro...

3 días ago