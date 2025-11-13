FEROZ ATAQUE! Motochorro dejó a una mujer con fractura de pierna

El hecho ocurrió el pasado martes 11 de noviembre, alrededor de las 9:30 en inmediaciones de calles Las Dalias y Las Camelias, barrio Molina Punta de la capital correntina. Piden colaboración para dar con el delincuente.

El atacante en modalidad motochorro golpeó a su víctima para robarle la cartera. Allí, llevaba unas pocas pertenencias: celular, anteojos de receta y algo de dinero.

El malviviente se movilizaba en una moto de 110 cc. Cámaras de seguridad de viviendas de la zona muestran al malviviente cuando comienza a seguir a la mujer para cometer el violento asalto.

Al sorprenderla, le pega un fuerte golpe en la cabeza. Al darse cuenta de la intención del agresor, La víctima forcejeó con el ladrón intentando defender sus elementos de valor, pero termina cayendo al suelo y queda inconsciente durante algunos minutos.

Tras su pedido de auxilio, fue asistida por vecinos de la zona. Al ser atendida en un centro de salud capitalino, le detectaron fractura en el tobillo de una pierna. Debió ser enyesada y quedó inmovilizada.

El malhechor finalmente se dio a la fuga. Por ello, el hermano de la víctima, Fernando Leiva, hizo un posteo pidiendo colaboración para dar con el paradero del autor del hecho delictivo.

“Pido la colaboración de todos en poder difundir para dar con este HDP que le robó a mi hermana de forma violenta. Si alguien conoce o tiene algún dato de esta lacra por favor comunicarse conmigo al 379-508-7734. O si hay algunas otras cámaras que nos puedan dar el video será de gran ayuda”.