Misterio en Villa Luro: quiénes eran la madre y la hija que fueron encontradas muertas en su casa

Una mujer de 74 años y su hija de 41 fueron encontradas muertas este jueves dentro de su casa, en el barrio porteño de Villa Luro. El caso generó conmoción y desconcierto: la puerta de acceso no tenía signos de violencia, pero las víctimas presentaban heridas cortantes y señales de haberse defendido.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué fue lo que sucedió dentro del domicilio, ubicado en la calle Morón al 4900. Las principales hipótesis apuntan a un conflicto entre ellas o la intervención de una tercera persona que después del crimen se retiró del lugar con llave.

Quienes eran las víctimas

Las víctimas fueron identificadas como Estela, una costurera de 74 años, y su hija Soledad, de 41, que era chef. “El marido de Estela falleció el año pasado, así que vivían solas”, contó Sandra, una vecina, en diálogo con TN.

Se trataba de una familia de clase media baja, que no tenía muchos recursos. La mujer era jubilada y subsistía con algunos trabajos como costurera y con la renta de una segunda propiedad que tenían en alquiler.

La casa en la que fueron encontradas las víctimas. (Foto: captura TN)

El marido también era jubilado y tenía un local comercial cerca de la casa, pero después de su muerte, Estela tuvo que cerrarlo porque no lo pudo mantener. Además, madre e hija no tenían otros familiares directos, sólo unos parientes lejanos de parte del hombre con quienes no tenían vínculo.

En un principio se instaló la posibilidad de que los asesinatos podrían haber ocurrido durante un robo, pero el juzgado desacreditó esta hipótesis, porque cuando registraron la casa encontraron dinero en efectivo, electrodomésticos y advirtieron que no estaba desordenada.

María, clienta de Estela habló con los medios y sostuvo que “pudo haber sido algo entre ellas”, aunque remarcó que no había advertido previamente conflictos entre Estela y Soledad: “La relación entre ellas era normal, como se puede tener con cualquier hijo”, sostuvo.

También descartó la hipótesis del robo: “Que yo sepa no tenían dinero, eran muy reservadas, pero heredado no tenían nada. El esposo era un señor de trabajo y jubilado y ella también era jubilada”, concluyó.

El caso continúa siendo un misterio tanto para los vecinos como para los investigadores, que trabajan intensamente para saber qué fue lo que provocó la muerte de las dos víctimas de Villa Luro.