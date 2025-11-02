Asesinaron a un futbolista de 20 años durante una pelea: hay dos detenidos

Un joven de 20 años, que era futbolista del club Mitre de Rosario, murió al ser apuñalado en medio de una pelea en la localidad de Pérez. El ataque terminó con disturbios, incendios y dos personas detenidas.

Todo ocurrió cerca de las tres de la mañana en la esquina de Rearte y María Teresa. Un llamado al 911 alertó sobre una violenta pelea. Al llegar al lugar, la Policía encontró herido a Milton Lautaro Sosa.

Los vecinos lo trasladaron de urgencia al hospital municipal El Guri, pero los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento por una herida de arma blanca.

El joven fue trasladado de urgencia al hospital municipal El Guri. (Foto: Facebook / Periódico Comunicación Pérez).

Los investigadores identificaron al presunto autor del homicidio como un joven de 18 años, que fue detenido en el lugar. Además, le secuestraron el cuchillo utilizado en el ataque.

También arrestaron a un hombre de 39 años, acusado de haber realizado disparos con una pistola calibre 38. La policía secuestró el arma y varias vainas servidas. Ambos serán llevados a audiencia imputativa en los próximos días, informó el sitio Rosario3.

Horas después, familiares y allegados de la víctima fueron hasta la casa del principal sospechoso y la incendiaron. El clima de tensión se trasladó también al hospital, donde rompieron un vidrio durante los disturbios.

Ante la difícil situación económica de la familia de Sosa, vecinos y amigos organizaron una campaña solidaria para juntar fondos y cubrir los gastos del sepelio. La respuesta fue inmediata y lograron reunir el dinero necesario en pocas horas. La fiscal de Homicidios Dolosos Georgina Pairola sigue de cerca el avance del caso.