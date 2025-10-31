Connect with us

Estilo Gatúbela: María del Mar Molar sorprendió con un disfraz muy atrevido para celebrar Halloween

Published

La modelo e influencer apostó por un look mega ajustado y festejó Halloween al límite de la censura.

María del Mar Molar saltó a la fama tras mantener una relación de noviazgo con Matías Alé. Pasar desapercibida no es una opción para ella. La modelo e influencer ha logrado tener millones de seguidores en Instagram y allí despliega toda su sensualidad y audacia luciendo looks ultra jugados. Los must de la temporada nunca escapan de su radar y está atenta a cada nueva tendencia.

Las imágenes en donde deja mucha piel al descubierto son las preferidas en Instagram. Los estilos vanguardistas siempre están presentes en su guardarropa. En esta ocasión, se sumó a la tendencia de una peculiar celebración y sorprendió a todos con el atuendo elegido.

Body mega escotado y minifalda: María del Mar Molar, la ex de Matías Alé, desafió los límites con un look total black tendencia

Body mega escotado y minifalda: María del Mar Molar, la ex de Matías Alé, desafió los límites con un look total black tendencia

La modelo despliega osadía en cada video o imagen que comparte en su Instagram con sus fans. La ex de Matías Alé celebró Halloween y compartió un audaz video en donde dejó a todos sin palabras con la espectacular prenda elegida.

María del Mar Molar, la ex de Matías Alé, eligió un disfraz inspirado en Gatúbela para celebrar Halloween y se llevó los halagos de todos sus fans. Un look total black mega audaz. Un mono ultra ajustado al cuerpo en cuero brilloso. La modelo alucinó a sus seguidores y se convirtió en la reina de Halloween con el increíble look elegido. Resaltó su espectacular figura y revolucionó Instagram con el increíble disfraz.

María del Mar Molar lució una microbikini para el infarto
María del Mar Molar lució una microbikini para el infarto

María del Mar Molar apostó por un look estilo Gatúbela para celebrar Halloween y cosechó los likes de todos sus fans

La ex novia de Matías Ale tiene un estilo sin igual. Audaz y avasallante, pasar desapercibida no es una opción para ella. Los likes siempre están presentes y los aplausos de sus seguidores nunca faltan en Instagram.

Estilo Gatúbela: María del Mar Molar, la ex de Matías Alé, sorprendió con un disfraz muy atrevido para celebrar Halloween

María del Mar Molar celebró Halloween con un look total black mega audaz. La modelo alucinó a sus seguidores y se convirtió en la reina del mejor disfraz con un outfit que dejó muy poco para la imaginación. Sabe como marcar tendencia y dar cátedra de audacia.

