Estilo Gatúbela: María del Mar Molar sorprendió con un disfraz muy atrevido para celebrar Halloween

La modelo e influencer apostó por un look mega ajustado y festejó Halloween al límite de la censura.

Las imágenes en donde deja mucha piel al descubierto son las preferidas en Instagram. Los estilos vanguardistas siempre están presentes en su guardarropa. En esta ocasión, se sumó a la tendencia de una peculiar celebración y sorprendió a todos con el atuendo elegido.

La modelo despliega osadía en cada video o imagen que comparte en su Instagram con sus fans. La ex de Matías Alé celebró Halloween y compartió un audaz video en donde dejó a todos sin palabras con la espectacular prenda elegida.

María del Mar Molar, la ex de Matías Alé, eligió un disfraz inspirado en Gatúbela para celebrar Halloween y se llevó los halagos de todos sus fans. Un look total black mega audaz. Un mono ultra ajustado al cuerpo en cuero brilloso. La modelo alucinó a sus seguidores y se convirtió en la reina de Halloween con el increíble look elegido. Resaltó su espectacular figura y revolucionó Instagram con el increíble disfraz.

María del Mar Molar celebró Halloween con un look total black mega audaz. La modelo alucinó a sus seguidores y se convirtió en la reina del mejor disfraz con un outfit que dejó muy poco para la imaginación. Sabe como marcar tendencia y dar cátedra de audacia.