Formosa: Secuestran auto y moto de alta gama valuados en 62.000.000 pesos

Es el resultado de una operación policial de control y vigilancia de frontera entre la ciudad de Clorinda y la República del Paraguay.
Conductores de ambos rodados no pudieron acreditar su legal ingreso al territorio nacional.

Personal del Escuadrón 16 “Clorinda” con apoyo de la Sección Antidrogas Clorinda, mientras ejecutaban una patrulla eventual por la barrera de contención hídrica en inmediaciones al Limite Internacional Fronterizo entre la ciudad de Clorinda y la República de Paraguay, detuvo la marcha de un auto de alta gama, para su respectivo control físico y documentológico.

 

 

Ante el pedido de la documentación, los uniformados constataron que el conductor de nacionalidad argentina, se encontraba circulando en un vehículo de matrícula paraguaya, sin poder acreditar su legal ingreso al territorio nacional.

 

 

A su vez, en un segundo procedimiento, personal de la misma Unidad ejecutando una operación policial de control y vigilancia de frontera sobre Av. Costanera y calle 12 de octubre de la ciudad de Clorinda, procedió al control físico y documentológico de un moto-vehículo 250c de procedencia extranjera.

El propietario del mismo, tampoco pudo acreditar la documentación respaldatoria de legal ingreso y circulación en el país.

De comunicaciones mantenidas con personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, delegación Clorinda, se determinó que en ambos casos se infringió la Ley 22.415 “Código Aduanero” procediendo al secuestro de los rodados de alta gama, valuados en su conjunto en 62.000.000 pesos.

 

 

