El crudo relato de una vecina de Hurlingham sobre el joven que mató a su amigo: “Salí a la calle y lo vi desangrándose”

Los vecinos de Hurlingham no salen de la conmoción por el crimen de Diego Eduardo Consencao, de 32 años. El hombre venía andando en bicicleta con otros dos hombres, cuando uno de ellos sacó un arma de su bolso y le disparó.

Todo ocurrió minutos después de las 13 de este miércoles, y quedó registrado en un video capturado por una cámara de seguridad instalada en la cuadra. En diálogo con TN, una vecina relató cómo fue el hecho y pidió justicia.

“Yo escuché tiros y salí. Vi que en el pasillo había gente y que estaba Diego baleado, se estaba desangrando. Solo pido justicia, por él y por su familia”, dijo la mujer, con mezcla de enojo y angustia.

La vecina contó que Diego intentó escapar del agresor, identificado como Sebastián Leandro Demichelis, de 18 años, y salió corriendo. Todo ante la atenta mirada del tercer joven que presenció el hecho, Ezequiel Isaías Morán, de 17. “En el video se ve que salta para escapar de los pibes”, remarcó la vecina.

Diego intentó escapar. (Foto: captura de video)

La víctima buscó resguardarse en una casa vecina. Allí llamaron a la Policía y a la ambulancia. “La ambulancia tardó demasiado, más de 20 minutos en venir. Llegaban muchos policías pero no venía la ambulancia”, contó la vecina que presenció el momento posterior al ataque.

Diego entró a un hospital local, donde fue intervenido de urgencia y quedó en estado reservado durante unas horas. Finalmente, murió a causa de las graves heridas.

“Esto me deja una tristeza enorme, porque lo conocía desde chico”, agregó la mujer notablemente conmocionada y concluyó: “Era mi vecino de toda la vida. Solo pido justicia, por Diego y la familia”.

Cómo fue el crimen

En la filmación se observa la secuencia de principio a fin, los tres hombres venían hablando, cuando Sebastián sacó el arma de su morral y le disparó a la víctima que estaba por llegar a su casa. Diego saltó de la bicicleta e intentó retener al agresor para que no le disparara nuevamente.

Los dos amigos discutieron en medio de la calle y uno mató al otro a tiros. (Foto: captura de video/PBA).

Sebastián volvió a gatillar, pero la bala no salió. En ese forcejeo, el joven de 18 años volvió a sacarle el seguro al arma y disparó otra vez. Ese segundo disparo obligó a la víctima a salir corriendo y ahí fue cuando volvió a dispararle a quemarropas.

El asesino se fugó en bicicleta y el cómplice se fue caminando. Mientras que la bicicleta de Diego quedó tirada en el medio de la calle.

En el caso intervino la DDI de Morón, junto a la UFI del Joven N°2 del mismo partido. Ezequiel Isaías Morán, el joven que aparece como cómplice en la escena del crimen, fue detenido horas después del crimen, mientras que Sebastián Leandro Demichelis permanece prófugo de la Justicia.

Demichelis cuenta con antecedentes penales por robo calificado y comparendo compulsivo. Ambos involucrados en el hecho están imputados por el delito de abuso de arma y lesiones por homicidio.