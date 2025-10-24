Luego de una investigación realizada en Mendoza fue detenido un ciudadano y se incautó cocaína

Las pesquisas llevadas a cabo por los gendarmes, permitieron reunir la información necesaria que fue elevada a la Justicia interviniente.
El Magistrado dispuso se concrete el registro de un inmueble y la detención del principal involucrado.
En el domicilio también se halló gramos de marihuana, elementos de corte y fraccionamiento de estupefacientes, dinero en efectivo y entre otros elementos de interés a la causa por presunta infracción a la Ley 23.737.
Personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza” ejecutó las medidas dispuestas por el Juzgado Federal de Garantías Nro 3 y la Fiscalía Federal de Mendoza. Una vez obtenidas las pruebas que constataron la comercialización de drogas, los uniformados materializaron el allanamiento de una vivienda ubicada en el departamento mendocino de La Paz. En el lugar, aprehendieron a un ciudadano.
Como resultado del accionar, ante la presencia de testigos, se secuestró 50 gramos de cocaína (fraccionada y contenida en envoltorios), 73 gramos de cannabis sativa, un frasco con sustancias de corte, 970.000 pesos en efectivo y otros elementos destinados al fraccionamiento para la posterior comercialización de estupefacientes.
Por orientación judicial se labraron las actuaciones, se decomisaron las sustancias halladas, mientras que la persona involucrada quedó detenida y trasladada al Servicio Penitenciario Federal U32 de Mendoza.
