La joven desaparecida en Mallorca se habría comunicado con un familiar, pero su madre desconfía: “Pienso que algo no está bien”

Published

La mamá de Mariana Lens contó a TN que su sobrino se comunicó con la chica y que ella le pidió que dejaran de buscarla. “Yo necesito que hable conmigo para quedarme tranquila”, aclaró.

La mamá de Mariana Lens, la joven argentina que fue reportada como desaparecida en Mallorca, reveló que su sobrino mantuvo un llamado telefónico con su hija en las últimas horas, en el que ella le aseguró que se encontraba bien de salud.

Sin embargo, la mujer desconfía y teme que la chica esté atravesando alguna situación complicada. “Hasta que no la tenga en frente no voy a pasar”, dijo a TN.

“Mi hija le dijo a mi sobrino que estaba bien, que la familia con la que está es muy buena y que no le pasaba nada. Ella decidió no hablar con nadie”, detalló sobre la comunicación que tuvo Mariana con su primo.

“Me contó que se quebró y se largó a llorar, pero por la situación que está pasando, no porque estuviera mal. La verdad que no entiendo qué es lo que pasó, nunca hizo esto”, agregó.

La mujer habló del vínculo que tiene con su hija y negó que hayan tenido algún problema previo. “Yo hablaba con ella normalmente. Incluso, le mandé las capturas a mis conocidos para ver si no era yo la que no estaba viendo algo malo”, confió.

Mariana tiene 26 años. Desde el 14 de octubre sus familiares no sabían nada de ella. (Foto: gentileza familia Lens)
También contó que recibió una serie de llamados de madrugada de un número desconocido, con características de España. “Me entraron varias llamadas perdidas a las cinco de la mañana. Hoy cuando las vi le devolví el llamado unas 15 veces, pero nunca me atendió”, dijo.

La mujer también duda si realmente fue su hija la que llamó a su primo. “Él dice que es ella y yo confío en mi sobrino, pero hasta que yo no la tenga enfrente mío, no voy a dejar de pensar en que algo no está bien. Necesito que hable conmigo, que establezcamos una comunicación, necesito que me explique, entenderla, quiero que esté bien. Hasta que yo no la vea, no voy a parar”, cerró.

