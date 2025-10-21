En San Juan allanaron una vivienda, detuvieron a una ciudadana y secuestraron cocaína

En el marco de una investigación sobre el comercio de sustancias estupefacientes, el Magistrado dispuso el registro y detención de una involucrada.

Se incautaron más de 90 dosis de droga fraccionada y lista para la comercialización. Integrantes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Juan”, con el apoyo de personal del Escuadrón 66 “San Juan”, Unidad de Inteligencia Criminal “San Juan” de Gendarmería Nacional y efectivos de la Policía de la provincia, se procedió a registrar un inmueble ubicado en barrio Huarpe, departamento de Pocitos (San Juan). En el lugar fue detenida una ciudadana mayor de edad. Por disposición de la Fiscalía Federal de San Juan, los uniformados reunieron las pruebas necesarias que fueron remitidas a la Justicia, enmarcadas en una causa por presunta infracción a la Ley 23.737, relacionada a la comercialización de sustancias ilícitas. Advertisement. Scroll to continue reading. Los funcionarios hallaron en el domicilio, a la principal persona investigada quien se encontraba junto a una menor de edad. Ante la presencia de testigos se incautó 42,6 gramos de cocaína fraccionada, dinero en efectivo, teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos utilizados para las operaciones criminales, y demás elementos de interés a la causa. El Magistrado ordenó la detención de la involucrada, que la menor de edad esté en guarda y cuidado de un familiar (abuela materna), y que la droga sea decomisada. Intervino el Juzgado Federal de Garantías Nro 1 de San Juan.