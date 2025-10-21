Chaco: Escondían en la cabina de dos camiones de cargas generales 129 kilos de hojas de coca en su estado natural

Una patrulla de prevención del Escuadrón 51 “Fontana” identificó, en horas de la madrugada, a los vehículos de gran porte a la vera de la Ruta Nacional N° 11 en la localidad de Colonia Benítez.

Al llevar a cabo el control documentológico, el olor característico del vegetal que emanaba del habitáculo del conductor alertó a los uniformados. Debajo de las camas en el interior de bolsas de nylon y arpilleras se hallaban los 516 paquetes rectangulares. Hoy, en horas de la madrugada, personal del Escuadrón 51 “Fontana” llevando a cabo una patrulla eventual de control y prevención, identificó a dos camiones de cargas generales a la vera de la Ruta Nacional N° 11, kilómetro 1.020 en la localidad de Colonia Benítez (Chaco). Los uniformados al percatarse de dicha eventualidad, llevó a cabo el registro físico y documentológico de los dos vehículos de gran porte. Durante la inspección, el olor penetrante y característico a la hoja de coca que emanaba de las dos cabinas alertó a los gendarmes estar ante el posible traslado de una carga ilícita. Advertisement. Scroll to continue reading. Inmediatamente, ambos rodados fueron trasladados a la base de Patrulla Fija “Puente Gral. Belgrano” para intensificar la requisa. En presencia de testigos, los gendarmes hallaron debajo de las camas que se ubican detrás de los asientos 516 paquetes rectangulares de la sustancia vegetal, un total de 129 kilos en su estado natural. El Juzgado Federal N° 2 de Resistencia, Magistrado interviniente, dispuso el secuestro de las hojas de coca en presunta infracción a la Ley 22.415.