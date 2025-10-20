Connect with us

NOTICIAS

Pampa del Indio: atacó a su hermano a hachazos en la casa de su madre

Published

Este domingo por la mañana, un joven de 21 años ingresó al hospital local con una herida cortante en el brazo izquierdo, producto de una agresión con arma blanca. Según manifestó, se encontraba en casa de su madre junto a su hermano, con quien mantenía una discusión bajo los efectos del alcohol, y fue atacado con un hacha.

El lesionado fue derivado al Hospital Perrando con diagnóstico de fractura expuesta de húmero izquierdo. Horas más tarde, se retiró por alta voluntaria, pese a su estado.

Por orden del fiscal de turno, personal policial logró la conducción de un hombre de 30 años, sindicado como autor del hecho, y el secuestro del arma utilizada, un hacha con manchas símil sangre. El acusado fue notificado de su aprehensión por la causa de “Supuestas lesiones graves”.

 

