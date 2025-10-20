Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Pablo Laurta llegó a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio

Published

El imputado por el doble crimen declarará en la Unidad Judicial de Homicidios de la capital provincial. Posteriormente, será trasladado al penal de Cruz del Eje, donde permanecerá detenido.

Bajo una fuerte consigna policial, Pablo Laurta llegó a Córdoba proveniente de la ciudad de Gualeguaychú para ser indagado por el fiscal Gerardo Reyes por el doble femicidio de Luna Giardina, su exesposa y madre de su hijo, y Mariel Zamudio, exsuegra. 

 

Detuvieron a un concejal electo de La Libertad Avanza por violencia de género

El empresario uruguayo, que fue imputado en Entre Ríos con prisión preventiva por el homicidio crimins causa del crimen del remisero Marín Palacios, arribó minutos antes de las 10 a la Unidad Judicial de Homicidios (Jefatura de Policía) de Córdoba.
Laurta estuvo alojado en la Unidad Penal N°9 y luego de ser indagado por la Justica cordobesa será llevado al Complejo Carcelario N° 2 de Cruz del Eje, donde quedará alojado y tendrá un régimen de alta seguridad.
En su arribo, nuevamente ante la prensa insistió que su hijo estaba siendo sometido por su mamá y abuela a una explotación infantil y que lo hizo por justicia. “Las dos personas fallecidas tenían denuncias ambas por explotación sexual infantil y secuestro. Yo rescaté a mi hijo y ahora él está seguro. Quiero lo mejor para él”, señaló cuando le consultaron qué pensaba del pequeño de 6 años. Sin embargo, se abstuvo de hablar del crimen del remisero.
Tras ello, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dio detalles de cómo serán los minutos siguientes del arribo previo a la indagatoria al fiscal. “Está siendo notificado, que son los trámites procesales propios que el fiscal Reyes ha ordenado. Se lo va a imputar, se lo va a fichar, se le va a sacar la fotografía de rigor y va a ser revisado por el médico y posteriormente va a ser trasladado a la Unidad Penal N°9”, detalló.
In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

CORRUPCION

Por primera vez, un juez chaqueño denuncia la alarmante injerencia del gobierno de Zdero sobre la Justicia

El juez Civil y Comercial 6, Jorge Sinkovich, denunció la marcada intromisión del gobierno de Leandro Zdero en la justicia chaqueña, especialmente en los...

2 días ago

NOTICIAS

Brutal ataque a un carpincho en un country de Canning: quedó en estado crítico tras ser golpeado con un fierro

Vecinos que presenciaron el atroz hecho grabaron el momento y suplicaron que soltaran al animal. Los agresores intentaron ahorcarlo con una soga y finalmente...

2 días ago

Mundo

Evo Morales rechazó el balotaje en Bolivia y afirmó que “no hay segunda vuelta” porque ya ganó el voto nulo

El ex mandatario boliviano instó a sus seguidores a descartar los comicios tras ser inhabilitado. Los sufragios alterados representaron una victoria simbólica para sus...

2 días ago

NOTICIAS

Crece el escándalo de la joven sorprendida junto a un cura semidesnudo: ahora investigan a su suegro

La policía secuestró celulares y apunta a cuatro sospechosos por irrumpir en la casa parroquial y difundir las imágenes que conmocionaron a todo Brasil....

2 días ago