NOTICIAS

Investigación por robo a mano armada termina con un detenido y el secuestro de motopartes

La investigación comenzó en septiembre y culminó en un allanamiento este lunes.

El 27 de septiembre una mujer denunció una causa de “supuesto robo a mano armada”. Los agentes de la Comisaría Decimocuarta llevaron adelante la investigación y hoy, cerca del mediodía, realizaron un allanamiento. Allí detuvieron a un joven de 21 años, varias partes de motocicletas y una moto entera.

En total se incautaron tres cubre piernas, un manubrio, dos juegos de espejos retrovisores, una llanta, cuatro cubre cadenas, una palanca de cambio, una tapa de cilindros, un motor Honda. Al mismo tiempo secuestraron una Yamaha Crypton en carácter de “impostergable” para establecer su procedencia debido a que tenía las numeraciones alteradas. Una mujer de 38 años también fue notificada en libertad por su infracción.

 

