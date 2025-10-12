Salta: un excomisario dejó a su hijo en el colegio, desapareció y lo encontraron muerto dos días después

Un excomisario de Salta que estaba desaparecido desde el jueves fue encontrado muerto este sábado en un cerro de la localidad de San Lorenzo, a metros de un predio que se incendió.

Vicente Cordeyro, un comisario retirado de 64 años que vivía en Salta capital, había sido reportado como desaparecido el jueves pasado.

La última imagen lo mostraba en una secuencia llamativa: dejó a su hijo en el colegio y fue con su auto hasta la zona de San Lorenzo. Frenó frente a una iglesia, a pocos metros de una seccional policial, y comenzó a caminar hacia el Cerro Elefante. Solo, con una mochila al hombro.

El protocolo de búsqueda se activó a las 16.30 del jueves e incluyó un fuerte despliegue: más de 100 efectivos, drones y canes adiestrados.

Conferencia de prensa del equipo que investiga la muerte del excomisario Vicente Cordeyro. (Foto: Ministerio Publico de Salta).

Finalmente, este sábado por la tarde, uno de los equipos de búsqueda coordinado por la Policía de Salta encontró su cuerpo entre los pastizales del cerro.

“La investigación fue exitosa, aunque el hallazgo fue sin vida”, confirmó el fiscal Ramiro Ramos Ossorio, durante una conferencia de prensa realizada en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Cordeyro dejó a su hijo en el colegio y continuó hasta el Cerro Elefante. (Foto: Gentileza El Tribuno).

Ni el ministro de Seguridad de Salta, Garpar Solá Usandivaras, ni los fiscales Ramiro Ramos Ossorio, Gabriel González y Pablo Rivero dieron precisiones sobre cómo fue encontrado el cuerpo.

Lo que sí detalló González, fiscal de Graves Atentados contra las Personas, es que “en el lugar no se encontraron armas”. Esto descarta la hipótesis de que haya sido asesinado de un disparo.

La última imagen de Vicente Cordeyro con vida: subiendo el Cerro Elefante. (Foto: Gentileza El Tribuno).

Sin embargo, al ser consultado sobre las condiciones en que fue hallado el cuerpo, indicó: “No puedo precisar eso. Una vez que el cuerpo fue encontrado, subieron al cerro los equipos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) junto con la Fiscalía. Ellos se encargaron de las pericias y del levantamiento del cuerpo”.

En conferencia de prensa, los fiscales indicaron que se dispuso que el cuerpo sea trasladado vía aérea, al Servicio de Tanatología Forense del CIF para practicar la autopsia que de precisiones sobre la causa del deceso.

Vicente Cordeyro era un comisario retirado de 64 años. (Foto: Facebook/Vicente Cordeyro).

Los tres fiscales indicaron que Cordeyro llegó hasta San Lorenzo por sus propios medios y precisaron que cuando iba en su auto “no fue seguido por otro automóvil”. “Luego caminó en soledad hacia el Cerro Elefante”, señaló.

Tanto Ramos Ossorio como González y Rivero evitaron aventurar una hipótesis y señalaron que era “prematuro hablar de una causa de muerte”. También ratificaron que tomaron “todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido”.

Una de las líneas de investigación más firmes señala que Cordeyro se habría intoxicado con el humo del incendio que se desarrollaba en el Cerro Elefante, donde fue encontrado el cuerpo, a unos 800 metros del foco ígneo.

Sin embargo, hay muchas versiones en torno a su desaparición. Esto es porque el exfuncionario hace pocas semanas dio varias entrevistas asegurando saber la ruta del narcotráfico en la provincia y mencionó vínculos con el poder político.