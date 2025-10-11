Connect with us

Politica

“El presidente no es bienvenido”: docentes y gremios se movilizan ante la llegada de Milei al Chaco

📍 Resistencia, Chaco — En vísperas de la visita de Javier Milei, sindicatos docentes y organizaciones sociales anunciaron una jornada de protesta para expresar su rechazo “a las políticas nacionales y provinciales de ajuste”.

Desde ATECH, SITECH y otros gremios advirtieron que las medidas económicas del Gobierno “afectan directamente a los trabajadores” y remarcaron que el presidente “no es bienvenido al Chaco”.

