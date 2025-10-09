Iván Gyöker: “trabajamos en ordenar un Estado al servicio de la ciudadanía y no de corporaciones políticas”

Iván Gyöker, diputado provincial de Juntos por el Cambio y presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, aseguró que su equipo ya comenzó a analizar el proyecto de Presupuesto 2026, que se encuentra disponible en formato físico para los legisladores.

Según dijo en El Resumen de Natagalá, el objetivo es debatir de manera ordenada y priorizar los recursos de la provincia, atendiendo primero las obras y políticas más necesarias para la ciudadanía.

El legislador detalló que se recibirán a distintos organismos y ministros para discutir los lineamientos del presupuesto, buscando ordenar un Estado “al servicio de la ciudadanía y no de corporaciones políticas”.

Respecto de los plazos, estimó que el tratamiento del proyecto podría comenzar formalmente a mediados de noviembre, cumpliendo con los tiempos estipulados por la Constitución provincial.

Sobre los proyectos de ley relacionados con topes salariales al Ejecutivo y ajustes para los legisladores, Gyöker señaló que se trata de “cuestiones de señal” y que se evaluará su viabilidad en el marco del debate en la comisión.

El diputado aseguró que la prioridad de su comisión es garantizar un presupuesto transparente, ordenado y con criterios claros de gestión para el año próximo.