Causa Cebra: confirman el procesamiento del principal implicado y le prohíben operar con criptomonedas

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento de Braian Obregón, dueño de “Cebra Phone”, por presunto encubrimiento de contrabando y lavado de activos. La medida incluye prisión domiciliaria con vigilancia electrónica y la prohibición de operar con criptomonedas. La investigación revela un salto patrimonial millonario y bienes de lujo adquiridos por el empresario, entre los que se cuenta un BMW Coupé violeta que ostentaba en sus redes sociales.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó el procesamiento con prisión preventiva de Braian Obregón, propietario del comercio de telefonía móvil “Cebra Phone”, en el marco de una causa por presunto encubrimiento de contrabando y lavado de activos.

El fallo, fechado el pasado 2 de octubre, rechazó los recursos de apelación presentados tanto por la defensa de Obregón como por el Ministerio Público Fiscal. El Tribunal de Alzada, por mayoría, decidió confirmar la resolución del Juzgado Federal 1, a cargo de Zunilda Niremperger, avalando el procesamiento por los delitos imputados y la medida cautelar de prisión preventiva, aunque bajo la modalidad de arresto domiciliario con vigilancia electrónica.

La camaristas, Rocío Alcalá y Patricia García, consideraron que, pese a existir un riesgo concreto de fuga debido al manejo de capitales ilícitos de gran volumen y la existencia de contactos transfronterizos con Paraguay, este podía ser controlado mediante alternativas menos restrictivas que la cárcel, como la detención domiciliaria con tobillera electrónica. Además, se tuvieron en cuenta motivos humanitarios por la sobrepoblación de la Prisión Regional del Norte (Unidad 7), ubicada en Resistencia.

Además, y teniendo en cuenta los antecedentes del imputado vinculado al uso habitual de criptoactivos, se ordenó la prohibición absoluta de adquirir, convertir, transferir, custodiar o intermediar criptoactivos, incluidos USDT, USDC, BTC y otros activos virtuales. Esta restricción abarca cuentas, monederos o servicios en plataformas de criptoactivos como exchanges, operaciones OTC, P2P, Binance Pay/Send o redes como TRC-20/Tron, y se mantendrá mientras dure la medida. La resolución también conserva la restricción de egreso del domicilio sin autorización judicial, la retención de pasaportes, la prohibición de salir del país y la prohibición de comunicarse con eventuales testigos.

La causa investiga a Obregón y a su pareja, Agostina Antonella Vargas Vispo, por la puesta en circulación de fondos de origen ilícito derivados del encubrimiento de contrabando de electrónicos y posibles infracciones a la Ley de Marcas. Según la pesquisa, Obregón comenzó adquiriendo teléfonos celulares en Paraguay para su reventa en Resistencia, actividad que consolidó con la apertura de “Cebra Phone” en calle Vedia 475, donde se ofrecían equipos y accesorios sin aval aduanero y las operaciones se canalizaban mediante efectivo, transferencias y el uso de criptoactivos.

El eje central del delito de lavado de activos se centró en la desproporción entre los ingresos declarados por Obregón y el notable aumento de su patrimonio entre 2018 y 2025. Pasó de ser monotributista a registrar facturaciones superiores a $1.200 millones en 2024 y más de $1.350 millones en lo que va de 2025.

La investigación detectó la adquisición de vehículos de alta gama, como una camioneta RAM 1500 Laramie, un BMW Coupé valuado en más de $64 millones, un Mercedes Benz A200 y motocicletas de alta cilindrada. Su patrimonio también incluyó una lancha bautizada “Los Ansiosos”, valuada en aproximadamente 12.000 dólares, un inmueble en el Departamento de San Fernando y la residencia particular con mejoras y piscina. La Justicia destacó además el alto nivel de vida de los imputados, evidenciado en constantes viajes internacionales a destinos como Punta Cana, Camboriú, San Andrés y México.

LITIGIO