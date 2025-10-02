Soneira salió al cruce Cuéllar: “Es desopilante, se está autodenunciando”

Con documentación en mano, la ex ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible desestimó los dichos del jefe comunal de El Espinillo. “Lo que está haciendo es una pavada para la campaña”, sostuvo.

Marta Soneira, ex ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, salió hoy al cruce y desestimó por completo las declaraciones del intendente de El Espinillo, Zenón Cuéllar, en torno a cuestiones vinculadas a la regularización dominial en esa localidad.

“Es desopilante, se está haciendo una autodenuncia”, sostuvo Soneira, quien calificó a los dichos del jefe comunal como una “pavada” y “cualquier cosa” en el contexto de la campaña al tiempo que sugirió que “seguramente está mandado por el gobierno provincial a decir este tipo de incongruencias”.

Con documentación en mano sobre las iniciativas trabajadas en conjunto en su momento con la Intendencia de El Espinillo, la ex funcionaria defendió su gestión y la legalidad del proceso de entrega de títulos, el cual, según detalló, se llevó adelante mediante la colaboración explícita del jefe comunal.

La ex ministra recalcó que Cuéllar, en su carácter de jefe comunal, es responsable de resguardar la integridad territorial de la localidad y que en dos ocasiones se concretaron convenios con la Provincia en cuanto a traspaso de tierras.

“Estamos en campaña y esto es cualquier cosa”, insistió Soneira, quien explicó que, en su rol ministerial, había firmado dos convenios de regularización dominial con Cuéllar, en 2020 y 2022.

“Estos acuerdos implicaron la transferencia de recursos desde el gobierno provincial al municipio para que este contratara a un agrimensor e hiciera las mensuras de las parcelas”, remarcó, exhibiendo los documentos que acreditan esa operatoria.

Una vez realizado el relevamiento de las familias, junto con el equipo municipal, se entregaron las Actas RUB (regularización dominial) a los vecinos de Espinillo.

Y precisó que si un particular ocupa tierras de propiedad comunitaria es un intruso, y como tal, debe ser denunciado ante la Justicia. “Al no denunciar esto, el intendente incurre en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, enfatizó.

La exministra remarcó la participación activa del intendente, indicando que el proceso de regularización dominial se hizo “a pedido de él” y que por esta razón, la denuncia que ahora formula Cuéllar resulta contradictoria: “La verdad es que no entiendo, el intendente se está haciendo una autodenuncia”. “Sabía de su incompetencia, ahora también de su estupidez “

Por último, Soneira calificó el nivel del planteo de la contraparte como “desopilante” y afirmó que “no tiene sentido”.