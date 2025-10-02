Cayó en Perú “Pequeño J” por el triple femicidio de Florencio Varela

El presunto líder narco fue arrestado en Lima junto a Matías Ozorio. Con ellos, ya son nueve los detenidos por el crimen de Brenda, Lara y Morena.

La Policía Bonaerense informó este martes que “Pequeño J”, señalado como autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela, fue detenido en Lima. El operativo incluyó a su mano derecha, Matías Agustín Ozorio. La ministra Patricia Bullrich confirmó que ambos serán extraditados para enfrentar a la Justicia argentina.

La captura en Lima

“Pequeño J” era uno de los prófugos más buscados. Tenía pedido de captura internacional y los investigadores lo seguían de cerca tras entrecruzamientos telefónicos. Fue localizado en Perú pocas horas después de que cayera Matías Ozorio, considerado su principal lugarteniente. Con estas detenciones, la causa ya cuenta con nueve imputados.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, comunicó la noticia en X. “Estamos trabajando para traerlo al país y que rinda cuentas ante la Justicia por el triple crimen”, escribió. Más tarde, precisó que Ozorio era “el número dos de la organización”.

Una fuga que terminó en Bolivia y Perú

Los investigadores sospechaban que Ozorio había escapado junto a Lázaro Víctor Sotacuro. Este último fue atrapado en Villazón, Bolivia, el viernes pasado. Según Bullrich, cuando cayó Sotacuro se halló documentación falsa que confirmó la ruta de fuga. El propio Ozorio dijo que llevaba un año en Lima y que había ingresado desde Paraguay presionado por mafias narco.

Otros detenidos en la causa

La lista de arrestados incluye a Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Ariel Giménez y Florencia Ibáñez. Ahora se suman “Pequeño J” y Ozorio, considerados figuras centrales de la organización que habría ordenado los femicidios de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.

La versión de la familia de Ozorio

Desde el entorno de Ozorio niegan que sea un narco de peso. Una allegada a su madre aseguró que Matías perdió todos sus ahorros en la criptomoneda Libra y quedó endeudado. “No le da la sangre para ser un narco. En todo caso será un soldadito. En el barrio dicen que es un perejil”, sostuvo en declaraciones radiales.

La mujer agregó que en las villas la venta de droga es cotidiana. “En la plaza, en la esquina, a la luz del día. Los chicos que se meten no pueden salir. O terminan consumidos por la droga o atrapados por las bandas”, señaló.

Con la extradición en trámite, la Justicia deberá definir el grado de responsabilidad de cada detenido. Las familias de las víctimas pidieron un juicio rápido y penas ejemplares. “Queremos que se haga justicia por Brenda, Lara y Morena”, expresaron en un comunicado.