Tras su regreso de EE.UU., Kicillof se enfoca en la campaña en PBA y en mantener la tregua con el kirchnerismo

La última semana fue muy convulsionada en la provincia de Buenos Aires. El hallazgo de los cuerpos de tres jóvenes que fueron asesinadas en la localidad de Florencio Varela alteró los ánimos de una sociedad ya atravesada por un clima político y económico cada vez más denso.

En ese mismo momento, el gobernador Axel Kicillof estaba de viaje en Estados Unidos -al igual que el presidente Javier Milei– para participar de un homenaje al fallecido expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica. A la distancia y desde sus redes sociales repudió días atrás el aberrante crimen y ya este fin de semana regresó al país, donde tendrá varios frentes internos y externos que abordar.

Ahora, Kicillof se enfocará en la gestión, pero también será parte de la campaña rumbo a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Su participación estará circunscrita solo a la provincia, donde semanas atrás obtuvo un triunfo rutilante.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la celebración de la contundente victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas provinciales. (Foto: NA / Damián Dopacio).

Antes de su viaje ya había sido parte activa de algunas recorridas, donde unió la gestión con la campaña y eligió hacer base en uno de los grandes activos de la gesta bonaerense: los municipios. Rumbo a octubre, los intendentes vuelven a ser clave, pese a no tener compromisos electorales inmediatos. “Nadie se desmoviliza”, fue la consigna del Gobernador en un encuentro días atrás, poco después de la victoria en las urnas.

En el medio, lejos están de superarse las viejas diferencias puertas adentro del peronismo, que tienen como principal foco del cortocircuito a Kicillof y La Cámpora. La disputa de fondo es con la expresidenta Cristina Kirchner por la conducción del espacio, pese a que el mandatario provincial no lo expresó en esos términos de manera pública.

Desde que Kicillof inició su armado propio (Movimiento Derecho al Futuro) junto a un grupo de fieles dirigentes, varios de ellos ex K, la relación se tensó aún más con el kirchnerismo duro. Siempre le reprocharon que disputara el liderazgo de CFK y luego, ya con la expresidenta detenida con prisión domiciliaria, que no fue a visitarla ni una sola vez en más de 100 días.

Axel Kicillof y Cristina Kirchner. (Foto: NA).

“Hay diálogo con Cristina, pero no fue a visitarla”, fue la respuesta del entorno del Gobernador a este medio en medio de las tensiones. Tampoco llamó la expresidenta a Kicillof después de la victoria del 7 de septiembre. Ni se lo vio a Máximo Kirchner en el búnker ni en los días posteriores.

Se repite la fórmula provincial: una campaña austera y de cercanía

El éxito en las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre no fue solo un envión anímico para el peronismo, sino que también marcó una forma de hacer las cosas. El foco de la campaña fue pararse desde la gestión para cuestionar las medidas de Milei.

Pero con una marca distintiva de otros años: se alejaron de los grandes actos partidarios y se enfocaron en recorridas de puerta a puerta o presentaciones en clubes de barrio. Austeridad y cercanía.

Esta fórmula es la que buscan repetir rumbo a las nacionales del 26 de octubre, en especial en la Provincia, que nuclea al 40% del padrón electoral. Por eso, los principales candidatos ya se muestran en los distintos municipios.

Axel Kicillof en una recorrida de campaña rumbo a octubre con Jorge Taiana en San Martín. (Foto: Prensa Axel Kicillof).

Hubo un nuevo acto de campaña de Fuerza Patria el jueves en un club de barrio de Luján, bajo la consigna “Frenar a Milei”. Además del el intendente local, Leonardo Boto, participaron los principales candidatos de la lista en Diputados: Jorge Taiana, Juan Grabois, Vanesa Siley y Fernanda Miño.

De nuevo, la territorialidad con protagonismo de los intendentes. “Lo que hicimos en septiembre lo tenemos que repetir en octubre para que esta gente llegue a la Cámara de Diputados. Necesitamos tener gente que no se venda, que no se tuerza, que no tenga miedo”, aseguró Boto al inicio del encuentro.

La intención es hacer actos de perfil más bajo, austeros, recorridas y reuniones con distintos sectores afectados por las políticas de del Gobierno. Y sin perder el foco en enseñar cómo se vota con la Boleta Única de Papel.

Kicillof también aparecerá en recorridas y actos, siempre que sea posible, para apuntalar a los candidatos. Lo hizo la semana pasada con Grabois en la autopista Perón. También serán partícipes los intendentes.