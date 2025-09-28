Connect with us

Un abuelo y sus dos nietos murieron en un incendio en Córdoba: investigan si fue intencional

La esposa del hombre y otros tres chicos pudieron escapar con ayuda de los vecinos. La Justicia busca determinar si el fuego fue provocado por un conflicto familiar.

Un hombre de 75 años y sus nietos, una nena de 10 y un nene de 7, murieron en un feroz incendio en su casa del barrio Pueyrredón, en Córdoba. Ahora, los investigadores intentaban establecer si fue un accidente o si los mataron por un conflicto familiar.

Todo ocurrió este sábado en una casa ubicada en la esquina de Fray Mamerto Esquiú y Buchardo, donde el fuego se originó en una de las habitaciones y se propagó, informaron fuentes policiales.

En medio del caos, una mujer escapó junto a otros tres nietos con la ayuda de los vecinos, pero el hombre y otros dos chicos quedaron atrapados y fallecieron.

El fuego empezó en una de las habitaciones y se propagó por toda la casa. (Foto: gentileza La Voz del Interior).
El caso quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 3, a cargo de Silvana Fernández, con la intervención del secretario Enrique Scagliotti, informó el diario cordobés La Voz del Interior.

Por estas horas, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que el incendio podría haber sido intencional.

La abuela y tres de los nietos lograron salir a tiempo. (Foto: gentileza La Voz del Interior).
Los abuelos tenían la custodia de los chicos y existía un conflicto previo con los padres, indicaron medios locales. Esa situación despertó la sospecha de que el fuego fue provocado, aunque todavía es una línea de investigación.

El comisario Diego Saya, de la dirección de Bomberos de la Policía, explicó a Cadena 3: “La abuela, con la ayuda de los vecinos, pudo salir con los otros niños que estaban en la parte delantera de la casa. Por supuesto que todos están en un shock emocional”.

“Estamos en proceso de investigación para determinar las causas que han originado este siniestro”, subrayó.

