Triple crimen en Florencio Varela: cuál habría sido el rol del quinto detenido y su conexión con “Pequeño J”

En medio de un fuerte operativo policial, Lázaro Víctor Sotacuro, el quinto acusado por el triple crimen ocurrido en la localidad bonaerense Florencio Varela, fue expulsado de Bolivia y entregado a las autoridades argentinas.

El traslado, que estuvo coordinado entre la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, la Fiscalía local y la policía boliviana, permitió que el acusado sea alojado este sábado en una cárcel de máxima seguridad en Jujuy.

Sotacuro, de 41 años, era uno de los prófugos buscados desde el miércoles, cuando encontraron los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) enterrados en el patio de una casa en Florencio Varela.

La investigación apuntó a él a partir del análisis de las cámaras de seguridad, ya que creen que él era el conductor de la camioneta donde trasladaron a las chicas desde la rotonda de La Tablada hasta el lugar del crimen, indicaron fuentes de la causa a TN.

La camioneta que llevó a las chicas desde la rotonda de La Tablada hasta la casa en Florencio Varela. (Foto: TN).

En ese sentido, la acusación que pesa sobre Sotacuro es que integraba la banda narco liderada por Victoriano Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, y sirvió de apoyo para concretar el engaño y posterior asesinato planificado contra las víctimas

Además de él están detenidos Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28).

A los dos primeros se los acusa de homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género. A los dos siguientes, por su parte, se les atribuye el encubrimiento agravado del mismo delito: ambos fueron sorprendidos por la policía cuando limpiaban la escena del horror.

La Justicia también emitió una orden de captura nacional contra “Pequeño J”, de 20 años, acusado de ser el autor intelectual del triple crimen; y contra quien sería su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 28.

Así fue detenido el quinto acusado del triple crimen

Todo comenzó cuando el Ministerio de Seguridad de Jujuy recibió la alerta de dos pedidos de captura en la mañana del viernes. De inmediato, la policía jujeña y la Brigada de Investigaciones revisaron las cámaras de videovigilancia de la vieja terminal con la sospecha de que Sotacuro podría haber llegado en un colectivo de tour de compras.

Al analizar la lista de pasajeros, confirmaron que el miércoles a la noche el sospechoso había llegado a San Salvador de Jujuy en un micro desde Buenos Aires. A partir de ese dato, los investigadores iniciaron una intensa búsqueda en hoteles de toda la provincia.

Sotacuro fue entregado a las autoridades argentinas durante este sábado. (Foto: Ministerio Público de la Acusación de Jujuy).

Así, en un trabajo conjunto con la Policía Nacional de Bolivia, lograron ubicar a Sotacuro en un hotel de la ciudad de Villazón durante la noche del viernes.

La expulsión y el traslado a la Argentina

El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy informó que, al comprobar el ingreso ilegal de Sotacuro a Bolivia, el fiscal Alberto Mendivil y su par boliviano gestionaron la expulsión, que se concretó a las 2:15 de la madrugada del sábado.

Una vez cumplidos los trámites migratorios, ejecutaron la orden de detención dictada por el Juzgado de Garantías N.º 4 de La Matanza y convalidada por el juez Roberto Assef. El imputado fue recibido en territorio argentino bajo una estricta custodia de efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, Infantería y otras unidades especiales.

Sotacuro luego fue trasladado al Hospital Jorge Uro para su revisión médica y fue alojado en la Seccional N.º 17 de La Quiaca. Más tarde, a las 15:53, entró a la cárcel de máxima seguridad de Jujuy.