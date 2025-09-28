Así es la cárcel de máxima seguridad donde fue trasladado el quinto detenido por el triple femicidio en Varela

El quinto detenido por el triple femicidio de Florencio Varela, Lázaro Víctor Sotacuro, ingresó hoy por la tarde en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Gorriti, en San Salvador de Jujuy. En ese mismo lugar, se encuentra bajo prisión preventiva Matías Jurado, el presunto asesino serial que conmocionó a la provincia.

Sotacuro fue localizado ayer por la noche en la ciudad de Villazón, en Bolivia, mientras estaba en un hospedaje. La investigación apunta a que él manejaba la camioneta blanca a la cual se subieron Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez antes de ser brutalmente asesinadas.

El Establecimiento Penitenciario N° 1 de Internos Varones Mayores, conocido también como la cárcel de Gorriti, es uno de los penales más importantes de la provincia. Si bien en un principio se encontraba en las afueras de la capital, con el desarrollo de la urbanización quedó en una zona céntrica de la ciudad.

En el penal, se alojan hombres mayores de edad, ya sean internos procesados o condenados, y funciona como un establecimiento central del Servicio Penitenciario de Jujuy.

Durante la última dictadura militar argentina, la cárcel de Gorriti fue utilizada como un centro de detención, tortura y crímenes de lesa humanidad, por lo cual posteriormente fue reconocido como un lugar dedicado a la memoria.

Así trasladaron al quinto sospechoso a la cárcel de Gorriti. (Video: TN)

La detención de Sotacuro, que tiene 41 años y es de nacionalidad peruana, se produjo este viernes alrededor de las 20:00 en un hospedaje de la ciudad de Villazón, en la frontera con La Quiaca.

La investigación se aceleró cuando se supo que el sospechoso había viajado en micro a Jujuy. Desde allí, la pista llevó a los agentes hasta Bolivia, donde finalmente lograron atraparlo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, confirmaron la detención a través de sus redes sociales. Ambos destacaron el trabajo conjunto entre la Policía de Jujuy y las fuerzas federales, que siguieron el rastro del sospechoso desde Santiago del Estero hasta la frontera.

En diálogo con TN, la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, dio detalles de la captura: “Sabemos que es propietario de uno de los vehículos vinculados en el hecho y que por eso se habría dado a la fuga”, indicó.