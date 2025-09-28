Allanaron un búnker en Isidro Casanova en busca de “Pequeño J”: secuestraron una pistola y 50 balas

La policía allanó un búnker narco en Isidro Casanova que sería un “aguantadero” de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, el presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela.

El joven de 20 años es el criminal más buscado del país por el brutal crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). En el lugar, la policía incautó una pistola Glock modelo 40 (similar a la 9 mm), 50 municiones y otros elementos de interés para la causa.

En la mira de la Justicia también está Matías Agustín Ozorio, de 28 años y señalado como su mano derecha en la organización narco. Fuentes de la causa indicaron a TN que el narcotraficante pretende por estas horas escapar del país y por ese motivo, difundieron su cara y nombre, bajo la orden de captura nacional e internacional.

El perfil de “Pequeño J”: brutalidad y códigos narcos

Valverde nació en La Libertad, Perú, y desde chico mostró un perfil violento y una capacidad para moverse en el mundo del narcotráfico. Los investigadores lo describen como “extremadamente sanguinario” y sin límites a la hora de disciplinar a su gente.

El triple femicidio ocurrió en Florencio Varela. Las autoridades reconocieron al presunto autor intelectual de los crímenes. (Foto: )

Según la causa, “Pequeño J” habría planeado cada detalle del crimen: desde la trampa de la supuesta fiesta hasta la transmisión en vivo del asesinato. Las víctimas, Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), fueron llevadas desde Ciudad Evita hasta una casa en Florencio Varela, donde las mataron de manera brutal.

En las últimas horas, la policía realizó un allanamiento en un búnker de Barracas donde “Pequeño J” dejó trampas electrificadas y un mensaje escrito para la policía. La búsqueda se intensificó y la Justicia difundió su rostro y nombre en un intento por evitar que cruce la frontera.

Morena, Brenda y Lara fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en Florencio Varela. (Foto: redes sociales)

Quiénes son los detenidos por el triple crimen

Hasta el momento, cinco personas están detenidas por el caso. Se trata de dos parejas, una argentina y otra peruana, acusadas de homicidio agravado: Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (27), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18).

Por el triple crimen de Florencio Varela hay cuatro detenidos. (Foto: Policía de la provincia de Buenos Aires)

La policía detuvo primero a Ibarra y Parra en la casa donde ocurrió el crimen, cuando intentaban limpiar la escena. Más tarde, González Guerrero y Villanueva Silva fueron arrestados en un hotel alojamiento cercano. Todos quedaron imputados y alojados en el penal de Melchor Romero bajo prisión preventiva.

El último arrestado fue Lázaro Victor Sotacuro, capturado en Villazón, Bolivia, en un operativo conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación y de Jujuy. Está acusado de ser el conductor que trasladó a las víctimas desde Ciudad Evita hasta Florencio Varela.