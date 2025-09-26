Triple crimen en Florencio Varela: se negaron a declarar los cuatro detenidos y hay cambio de fiscal

Además, Adrián Arribas reemplazará a Gastón Duplaá como fiscal del caso de las tres mujeres asesinadas en Florencio Varela.

El caso del triple femicidio en Florencio Varela sumó un giro judicial de peso en las últimas horas. Los cuatro detenidos por los crímenes de Morena Verdi, de 20 años, Brenda Del Castillo, también de 20, y Lara Gutiérrez, de 15, se negaron a declarar ante el fiscal Gastón Duplaá. Los sospechosos, identificados como Miguel Ángel Villanueva Silva, de 25 años, María Celeste González Guerrero, de 28, Daniela Iara Ibarra, de 19, y Maximiliano Andrés Parra, de 18, hicieron uso del derecho constitucional a no responder preguntas en esta instancia del proceso.

Pese a esa decisión, permanecerán arrestados bajo una carátula severa que los acusa de «Homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género», según NA.

Nuevo fiscal en el caso

El desarrollo de la causa tuvo otro movimiento decisivo: el fiscal Duplaá abandonó la investigación, lo que derivó en el traspaso del expediente a manos del fiscal Adrián Arribas. En diálogo con Noticias Argentinas, el propio Arribas confirmó que a partir de este viernes asumirá la pesquisa y que ya dispuso medidas inmediatas. «La pedí para mañana a las 8:00 de la mañana con todos los detalles y ya armé una mesa de trabajo con el jefe de la DDI La Matanza», aseguró el funcionario judicial.

La decisión de Arribas apunta a profundizar las investigaciones sobre lo ocurrido el viernes pasado en Florencio Varela, cuando las tres jóvenes fueron engañadas bajo la promesa de asistir a un evento y terminaron siendo víctimas de una emboscada organizada como venganza. La gravedad del caso provocó conmoción social y puso nuevamente bajo la lupa a las organizaciones criminales con base en la Villa 1-11-14 y ramificaciones en el sur del Conurbano bonaerense.

En este contexto, la carátula de la causa confirma la magnitud del hecho, con agravantes de violencia de género y ensañamiento que anticipan un juicio complejo y de enorme repercusión. El expediente, que se encuentra bajo secreto de sumario, será el eje de trabajo de Arribas desde este viernes.

El fiscal tiene previsto reunirse con su equipo y con la DDI de La Matanza para coordinar los pasos a seguir, entre los que se cuentan nuevos allanamientos y la búsqueda de más implicados. Por lo pronto, los cuatro sospechosos seguirán detenidos mientras se consolidan las pruebas que permitan establecer el grado de responsabilidad de cada uno en el triple homicidio. El giro en la investigación marca un nuevo capítulo en un caso que expone con crudeza el vínculo entre el narcotráfico y la violencia extrema que golpea a la Provincia de Buenos Aires.