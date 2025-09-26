¿Qué pasó con las tres chicas desaparecidas que fueron halladas asesinadas?

Fueron halladas asesinadas en Florencio Varela. Autopsias revelaron torturas extremas y hay cuatro detenidos. En las últimas horas se conoció que el macabro hecho fue transmitido por un grupo cerrado de Instagram. La hipótesis principal es un ajuste narco.

El hallazgo de los cuerpos de Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela, tras permanecer desaparecidas desde el viernes en La Matanza, conmociona al país. Las autopsias revelaron torturas extremas antes de los crímenes, la Policía detuvo a cuatro sospechosos y la investigación apunta a un brutal ajuste de cuentas narco.

Aquí, 10 preguntas y respuestas clave para entender el desarrollo del escalofriante caso:

1. ¿Qué pasó con las tres jóvenes desaparecidas?

Las tres jóvenes, Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), que habían sido vistas por última vez el viernes 19 de septiembre en una estación de servicio en La Matanza, fueron encontradas asesinadas y enterradas en el patio de una vivienda en Florencio Varela.

2. ¿Cuándo fueron hallados los cuerpos y cómo estaban?

Los cuerpos fueron descubiertos hoy, martes 24 de septiembre, enterrados en un pozo dentro de una vivienda en Florencio Varela. Las autopsias revelaron que fueron torturadas y que sus manos, pies, cuello y rostros estaban encintados.

3. ¿Qué revelaron las autopsias sobre la forma en que murieron?

Las autopsias arrojaron detalles escalofriantes:

Una de las víctimas mayores sufrió fractura y hundimiento de cráneo.

La otra víctima mayor presentó una luxación cervical, golpes en el rostro y un “corte transversal” en el abdomen (postmortem) con un intento de calcinación.

Lara Gutiérrez (15) fue la más torturada: tenía cinco dedos de la mano izquierda amputados, la oreja izquierda cortada, quemaduras en las falanges de los dedos hechas en vida y un corte muy profundo en el cuello, que se presume fue mortal.

4. ¿Cuándo se estima que ocurrieron los crímenes?

La data de muerte, según las autopsias, sitúa los femicidios durante la madrugada del sábado 20 de septiembre, alrededor de las 2:00. Las jóvenes habían llegado a Varela cerca de las 23:30 del viernes.

5. ¿Quiénes son los detenidos por el triple crimen?

Fueron detenidos cuatro sospechosos: Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). Todos se encuentran alojados en la DDI de La Matanza y serán indagados este jueves.

6. ¿Cuál es la principal hipótesis sobre el móvil del crimen?

El fiscal Gastón Duplaá maneja como línea de investigación un ajuste de cuentas narco. Se cree que Lara Gutiérrez, la menor de las víctimas, habría sustraído al menos dos kilos de cocaína a un capo de la Villa 1-11-14, con quien mantenía encuentros sexuales en un contexto de prostitución.

7. ¿Qué se sabe sobre la camioneta blanca mencionada en el caso?

La camioneta blanca en la que las jóvenes habrían sido trasladadas desde La Matanza hacia Florencio Varela fue hallada incinerada.

8. ¿Hay más personas involucradas en el crimen?

Sí, los investigadores buscan a un quinto implicado, un hombre de nacionalidad peruana que sería el líder de la organización narco y presunto autor intelectual del plan.

9. ¿Cómo describió el ministro de Seguridad el hecho?

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo que se trató de “una trampa organizada por una banda narco” con base en el barrio 1-11-14. Afirmó que las jóvenes “subieron por sus propios medios a una camioneta sin saber que era una trampa organizada por una banda narco que perpetró un plan para asesinarlas por venganza”.

10. ¿Cuál fue la reacción de los familiares y vecinos?

Vecinos y familiares de las jóvenes cortaron el tránsito en La Matanza para reclamar justicia. El abuelo de Brenda y Morena desmintió que sus nietas fueran “viudas negras”, y la madre de una de las víctimas exigió que todos los responsables “paguen” por lo sucedido.

Publicado en Noticias Argentinas