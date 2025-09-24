Caso Libra: la comisión investigadora volverá a citar a Karina Milei y podría recurrir a la fuerza pública

Frente a la ausencia de los funcionaros citados para este martes por la comisión investigadora por el caso Libra, el cuerpo encabezado por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) reiterará las convocatorias a Paulo Starc, de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), y Roberto Silva, de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Ambos se excusaron de presentarse en el Congreso por encontrarse en el exterior.

En tanto, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, está en viaje oficial en Nueva York, acompañando al jefe de Estado. Por eso, ya está contemplada una nueva convocatoria para el próximo martes. Desde la comisión le recordarán que esta cita será bajo apercibimiento.

Quienes no justificaron una nueva ausencia son Alejandro Melik, jefe de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; fue quien llevó adelante la investigación oficial desde en la Unidad de Tareas de Investigación (UTI).

Para que comparezcan, la comisión investigadora votó una moción de recurrir a la Justicia Federal, como lo establece el reglamento de la comisión. En ese sentido, Ferraro explicó que la funcionaria Zicavo presentó una medida cautelar para que el cuerpo “se abstenga de citarla”, pero el juez Walter Lara Correa.

Toma la palabra Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión investigadora del caso Libra. (Foto: Cámara de Diputados)

El presidente de la comisión investigadora recordó la respuesta de Manuel Adorni respecto a la presencia de los funcionarios en el Congreso. “Hace apenas una semana el vocero presidencial aseguró públicamente que el Gobierno prestaría toda la colaboración al Congreso, para demostrar que son un Gobierno honesto -remarcó Ferraro-, y que todos los funcionarios iban a contestar y responder las requisitorias que se les hicieran. La realidad muestra lo contrario: no han colaborado de ninguna manera”.

Desde el oficialismo, el diputado Nicolás Mayoraz le pidió a los legisladores opositores que “no obstruyan, ni entorpezcan la investigación judicial”. Christian Castillo, del Frente de Izquierda, le respondió: “Mayoraz es el abogado de la impunidad. Para el oficialismo no hay nada que investigar”.

Nuevas citaciones por el caso Libra

La mayoría de la comisión investigadora -con 15 votos a favor entre sus 28 integrantes- aprobó citar para el martes 30 de septiembre al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. También a Mauricio Novelli y Manuel Terrones, los organizadores de Tech Forum del que formó parte Javier Milei en octubre del 2024, y al exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales.

Mónica Frade, diputada de la Coalición Cívica, pidió citar al ministro Mariano Cúneo Libarona. (Foto: Cámara de Diputados)

Además, reiterarán -ante la falta de respuestas- el cuestionario de nueve preguntas al Presidente, que ya fue enviado el 5 de septiembre. El diputado Castillo propuso citar al Presidente, pero esa propuesta no se discutió. Por el momento, le girarán nuevamente las preguntas.