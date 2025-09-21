Connect with us

NOTICIAS

PUERTO VILELAS Encontraron un cuerpo flotando en el Río Paraná

Published

El hallazgo se produjo en horas de la mañana del domingo. Una lancha policial acudió al lugar y confirmó la presencia del cuerpo.

En horas de la mañana de este domingo, pescadores que recorrían la zona conocida como La Hormiga, en Puerto Vilelas, se encontraron con un cuerpo flotando en las aguas del río Paraná. De inmediato dieron aviso a las autoridades, lo que generó un rápido despliegue policial para constatar la situación.

Una lancha de la fuerza provincial se trasladó hasta el lugar alrededor de las 11.20 y confirmó la presencia del cadáver, lo que motivó el inicio de un operativo especial en el área ribereña. La información preliminar señala que hasta el momento no se pudo determinar la identidad de la persona hallada, aunque se dispuso el resguardo de la zona para las pericias correspondientes.

Desde la Policía informaron que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 10, dirigida por la fiscal Lilian Beatriz Irala, y que se solicitó la intervención de la Prefectura Naval para colaborar en las tareas. El caso se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas, mientras se esperan los resultados de las pericias forenses para establecer las causas de la muerte.

